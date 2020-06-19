Акции Roku (ROKU) на торгах 16 июня взлетели более чем на 12%. Это был один из лучших торговых дней для компании с начала 2020 года. 18 июня рост продолжился. Драйвером стали слухи о приобретении Roku компанией Google (GOOGL). Бумаги самой Google прибавили в цене примерно 2,0%.

До сих пор разговоры о покупке Roku остаются на уровне обсуждений и не подтверждены руководством обеих компаний. Google приобретает компании, поскольку ищет новые возможности для собственного роста. В целом компания хочет диверсифицировать свой бизнес. Например, Google находится в процессе приобретения фитнес-трекера и производителя «умных» часов Fitbit (FIT). Компания запросила одобрение сделки у европейских антимонопольных органов. Решение, вероятно, будет принято в следующем месяце.

Google делает ставку на приобретение Fitbit, чтобы догнать Apple, Samsung и Huawei на прибыльном рынке носимых устройств. Объем рынка фитнес-трекеров и «умных» часов превышает $90 млрд. Google обошел Facebook в гонке за приобретением Fitbit и упрочил позиции на рынке носимых устройств.

Приобретение Google Roku было бы отличным конкурентным поглощением для компании.

Основной бизнес Roku — продажа стриминговых медиаплееров. Google — один из конкурентов Roku, но он доминирует на рынке. Хотя ни Google, ни Roku напрямую не обсуждали детали слияния, нельзя отрицать, что последствием поглощения Roku станет чрезмерное расширение бизнеса производства и дистрибуции аппаратного оборудования от Google.

Глобальный рынок устройств потокового мультимедиа должен вырасти до $89,5 млрд к 2026 году. В 2018 году рынок оценивался в $27,7 млрд. Эпидемия нового вируса лишь помогла развитию стримингового сегмента. Приобретение Roku мгновенно сделало бы Google одним из лидеров этого рынка.

В настоящее время основные доходы Google получает за счет продажи рекламы. Компания доминирует в мировой индустрии сегмента онлайн-рекламы. Тем не менее она хочет диверсифицировать бизнес. Рекламная индустрия стала более сложной и конкурентной. Компании электронной коммерции, такие как Amazon и Alibaba, увеличивают расходы на рекламу своей продукции посредством Google.

Рыночная капитализация Roku $14-15 млрд означает, что Google может приобрести ее без наращивания долговой нагрузки. Даже если покупателем будет предложена премия к рыночной цене. С момента максимальной просадки американского рынка акции Roku поднялись в цене вдвое, но еще не достигли уровней конца прошлого года. В случае если сделка будет официально подтверждена, котировки могут превысить $150 за акцию.