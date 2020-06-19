Обновленный баланс ФРС указывает на то, что глобальный спрос на долларовую ликвидность начал сокращаться. Впервые с конца февраля, когда Федерезерв открыл антикризисную линию валютных свопов для других центробанков, объем таких размещений сократился. На балансе ФРС стоимость данных инструментов сейчас составляет $352,5 млрд против $444,5 млрд неделей ранее. Во-первых, это самый низкий показатель объема свопов в портфеле более чем за два месяца. Во-вторых, это максимальное за неделю сокращение позиции с 2009 года. И это очевидный сигнал, что в части валютного макрорегулирования кризис преодолен. Дефицит долларов, в которых центробанки нуждались для интервенций на внутренних рынках, сменился профицитом.

Еще один важный вывод, который можно сделать из новых данных по балансу ФРС, состоит в том, что регулятор так и не использовал все имеющиеся у него в арсенале средства для поддержания американского финансового рынка. На фоне наращивания позиций в государственных облигациях США, а также в долговых бумагах, обеспеченных ипотечными займами (они увеличились на $19 млрд и $83 млрд соответственно – до рекордных $4,2 трлн и $1,9 трлн), объем купленных регулятором корпоративных бумаг остается относительно низким – менее $29 млрд. Из них $7 — млрд это биржевые фонды. Иначе говоря, дополнительный механизм поддержки рынка, направленный на скупку облигаций, так и не был развернут в полную силу. Вероятно, это произошло по причине отсутствия такой необходимости. Причем те меры, о которых было объявлено на последнем заседании ФРС (в том числе это прямая скупка неликвидных долгов компаний), на данный момент остаются нереализованными, что также косвенно свидетельствует о нормализации рынка.

В целом баланс ФРС близок к своему историческому максимуму. За неделю он сократился с $7,22 трлн до $7,14 трлн, но все еще очень далек до уровня начала года. За период рыночной турбулентности он увеличился на $3 трлн, и ФРС предстоит распродавать накопленные активы, вероятно, не один год. Это напоминает инвесторам о том, что интервенции, предпринятые американским регулятором за последние месяцы, не пройдут бесследно. Рынку еще предстоит «переварить» и вернуть весь тот объем дешевой ликвидности, который он занял у Федрезерва. Но по опыту прежних лет можно предвидеть, что процесс изъятия «лишних» средств из экономики будет максимально плавным и новых кризисных ситуаций это не вызовет.



