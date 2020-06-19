Акции "Алросы" под давлением сопротивления
В лидерах роста к середине сессии пребывали бумаги ТГК-2 (+3,58%) и акции Детского мира (+3,35%). Котировки АЛРОСы прибавили 2,86%. В лидерах снижения были бумаги Юнипро (-2,39%) и акции ФСК ЕЭС (-1,13%).
Акции Юнипро в пятницу упали после дивидендной отсечки.
Акции АЛРОСы тем временем пытаются восстановиться от локальных минимумов, но с технической точки зрения все еще смотрятся слабо. Как минимум до закрепления выше сопротивления 65,50 руб стоит воздержаться от открытия “длинных” позиций, но если акциям удастся преодолеть указанный уровень, не исключено движение к 70 руб. До закрепления выше 70 руб среднесрочный тренд остается нисходящим.
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