В течение последних недель опубликовали результаты компании, занимающиеся разными видами деятельности, но объединённые одним важным фактором – зависимостью от туристов и отдыхающих. Ситуация ужасает, но это признак того, что хуже уже вряд ли станет, по крайней мере, в некоторых отраслях.

На графике ниже видно, как локдаун и, следовательно, перемена потребительских привычек отразились на выручке корпораций, занятых в секторе развлечений. Оператор отелей-казино Wynn Resorts столкнулся с 95%-м падением выручки во втором квартале (г/г). Доходы сервиса бронирования гостиниц Booking.соm упали на 84%, а круизного оператора Norwegian Cruise – на 99%.

Авиакомпания United Airlines, хоть и не связана исключительно с туризмом, тоже почувствовала падение спроса на перелёты: выручка UAL рухнула на 87%, каждый месяц компания тратит 1,2 млрд долл из-за того, что работает не на полную мощность. Однако в понедельник Администрация транспортной безопасности (TSA) сообщила, что число «активаций авиабилетов» в аэропортах США продолжило восстановление (хоть оно и ниже на 70%, чем год назад), на этой новости акции авиаперевозчиков резко подскочили.

Для оператора отелей и казино Wynn Resorts понемногу забрезжил свет в конце туннеля: власти Макао, где у компании есть объекты, с завтрашнего дня снимают обязательный 12-дневный карантин для приезжающих. В Лас-Вегасе казино работают уже два месяца.

Онлайн-сервис Booking Holdings будет долго возвращаться к нормальности (число бронирований гостиниц упало на 87% г/г, несмотря на некое улучшение ситуации с апреля). С другой стороны, из упомянутых компаний Booking лучше других способна оптимизировать свою деятельность, поскольку меньше привязана к требующим обслуживания материальным активам. Фирма может сократить 25% сотрудников по всему миру.

Однако не все идут на поправку. Международная ассоциация круизных операторов сообщила, что около 60 входящих в неё компаний добровольно откладывают выход в море как минимум до ноября. Norwegian Cruise в своей квартальной отчётности отметила, что каждый месяц простоя кораблей обходится ей в 160 млн долл. Но и после этого о скором восстановлении спроса на круизы речи быть не может, компаниям отрасли грозят серьёзные трудности.

Таким образом, выходить на прежние операционные показатели корпорации, завязанные на туризм и отдых, будут ещё долго. И кроме того, в условиях вирусной опасности в их будущем остаётся много переменных. Надёжной инвестицией их акции назвать нельзя, хотя основной шок уже позади.



