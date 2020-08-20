Второй квартал подряд самые большие розничные сети США демонстрируют рост выручки от онлайн-продаж. В целом, финансовые показатели такие, как выручка, сопоставимые продажи и прибыль на акцию у розничных сетей Target, Lowe’s, Walmart и Home Depot превзошли ожидания рынка.

Особенно выделяется Target, сделавший наибольший прогресс в развитии цифрового канала продаж. С начала года число клиентов компании, приобретающих товары через интернет, выросло на 10 млн человек. Во втором квартале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года Target смог нарастить доход от онлайн-продаж почти в три раза (см. график ниже). При этом рост сопоставимых продаж был рекордным за всю историю компании и составил 24%.

Конкретно для Target попутным ветром является ещё и приближающееся начало учебного года: в своём ассортименте ритейлер частично ориентируется именно на подростков (одежда, школьные принадлежности и т.п.). На публикации отчётности заметно подскочила только акция Target.

Однако в целом розничная торговля в США начинает сильно зависеть от политических разногласий. Так, Walmart – бесспорный лидер отрасли – заявил, что эффект от стимулирующих мер правительства (имеются в виду пакеты помощи населению) сходит на нет. Следовательно, рост розничных продаж в США замедляется по мере выхода из локдауна, но это нормальное явление, та же занятость тоже восстанавливается всё медленнее и медленнее.

Риск кроется в другом: демократы и республиканцы должны прийти к согласию по новому раунду вертолётных денег и повышения пособия по безработице, а всё это будет усугублять дефицит федерального бюджета накануне выборов. Иными словами, потребительский спрос и, как следствие, ритейлеры оказались в сложной политической ситуации, которая от них не зависит.



