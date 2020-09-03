На днях Росстат наконец-то опубликовал динамику инвестиций в основной капитал по отраслям экономики за 2 кв. 2020 г. Очевидным образом, пострадали инвестиции малых и микропредприятий и прочие капиталовложения (например, прирост стоимости недвижимости), однако у крупных компаний и государства они изменились не слишком значительно (несмотря на кризис). Так, по нашим расчетам, если бы не малый бизнес, номинальный рост инвестиций сократился бы с 7% г./г. в 1 кв. 2020 г. до 2% г./г. во 2 кв. 2020 г. (а, по данным Росстата, в т.ч. из-за малых предприятий инвестиции ушли в минус на —2% г./г.). Пострадали и инвестиции нефтегазового сектора (компании анонсировали их сокращение из-за ОПЕК+ и снижения спроса на экспорт).

Впрочем, т.к. именно крупные компании будут являться драйвером инвестиционного спроса в будущем, мы полагаем, что есть хорошие шансы на восстановление капиталовложений. Важным фактором для этого остается бюджет: тот факт, что бюджетные инвестиции не сократились, лишь подтверждает приоритетность этого направления и сейчас, и в будущем (напомним, что половина расходов по плану восстановления экономики как раз связана с инвестициями). Кроме того, по мере улучшения ситуации в нефтегазовом сегменте будут размораживаться и инвестиции компаний, добывающих нефть и газ.

По итогам этого года мы ожидаем, что просадка инвестиций снизится до —1,5% г./г. (-4% г./г. в 1П 2020 г.).