Вчера ФТС опубликовала динамику импорта из стран дальнего зарубежья за август. Хотя в последний месяц лета импорт немного улучшил свою динамику м./м. (с исключением сезонности — -1,9% против —3,4% в июле), годовые цифры пока остаются практически без изменений (-11,2% г./г. против —12,2% г./г. в июле). В стоимостном выражении за 8М импорт из стран дальнего зарубежья составил 127 млрд долл. (16,7 млрд долл. в августе 2020 г.).

Негативным моментом стала просадка инвестиционного импорта в августе – после 3 месяцев роста он снизился на 6,3% в долларовом выражении. Это нивелировало около 40% восстановительного роста последних трех месяцев. В других сегментах (химия, текстиль, продовольствие) в целом наблюдается нейтрально-позитивная динамика. Больше всех после кризиса вырос экспорт химической продукции, главным образом, из-за фармацевтики.

При этом вряд ли стоит говорить о формировании негативной тенденции в инвестиционном импорте: его динамика достаточно волатильна (в том числе по причине единовременных закупок дорогостоящего оборудования). В ближайшие месяцы инвестиционный спрос должны поддержать частичная разморозка инвестиционных расходов крупных компаний и фокус бюджетных расходов на инфраструктуру. Это, безусловно, найдет отражение в росте импорта: зависимость внутренних капиталовложений от зарубежного оборудования и комплектующих очень высока.