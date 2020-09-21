Фондовые индексы и рубль выйдут в минус из-за слабого аппетита к риску за рубежом
Индексы Мосбиржи и РТС в пятницу снизились, завершив неделю ниже краткосрочных поддержек 2965 пунктов и 1250 пунктов. Данный факт отменяет поступивший ранее позитивный сигнал и указывает на опасность развития нисходящего движения в район сентябрьских минимумов 2858 и 1183 пунктов. Ориентир по индексу Мосбиржи на день: 2900-2970 пунктов.
Рубль на Мосбирже в пятницу ослаб чуть более чем на 0,5% против доллара и евро, отскочив от района важных технических уровней. Пара доллар/рубль закрепилась выше 75,50 руб, что подтверждает риски пробоя 76 руб. Пара евро/рубль стремилась к 90 руб и при прочих равных в ближайшие дни может обновить сентябрьский пик 90,25 руб. ЦБ РФ на пятничном заседании ожидаемо сохранил ключевую процентную ставку на уровне 4,25%, но в то же время подтвердил склонность к смягчению денежно-кредитной политики, таким образом не оказав поддержки рублю.
Утром российские фондовые индексы и рубль, вероятно, выйдут в минус из-за ослабления аппетита к риску за рубежом. На данный момент поступившие на прошлой неделе краткосрочные позитивные сигналы на биржах РФ, а также нефтяных площадках не подтверждаются, что говорит о рисках новых продаж в ближайшие дни. В понедельник внимание инвесторов будет приковано к выступлениям руководителей ЕЦБ и ФРС. Регуляторы на данном этапе ограничены в арсенале своих инструментов, но, возможно, смогут каким-то образом взбодрить “быков”.
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