К 15:20 мск индекс МосБиржи повышался на 1,02% до 3310,07 п., а РТС рос на 1,12% до 1428,72 п. Российский рынок продолжает штамповать максимумы. Старт вакцинации от COVID-19 в России и США – это первое реальное контрнаступление человечества против пандемии. Во всяком случае, неопределённость начинает рассеиваться и можно строить математические модели возвращения глобальной экономики к нормальному функционированию. Избыток предложения на рынке нефти никуда не делся, но вот ожидания по стабильному восстановлению спроса стали более осознанными. Страхи по отрицательным ценам почти исчезли вместе с вероятностями бесконтрольного будущего коронавируса. Объёмы торгов на Московской бирже остаются высокими. К середине дня на основной секции были совершены сделки почти на 60 млрд рублей. В небольшом минусе оставался лишь транспортный сектор, а вот лидировали нефть и газ (+1,75%), металлы и добыча (+0,9%), а также потребительский (+0,9%).

Наиболее яркий рост демонстрируют акции «Газпрома» (+2,1%). В Германии планируют предпринять реальные шаги по достройке газопровода «Северный поток-2» с помощью создания правительственной структуры, которая будет заниматься завершением проекта. «ФРГ должна подготовиться к жёсткой конфронтации, чтобы защитить свои интересы в этом проекте, который позволит увеличить поставки природного газа из России", — заявил заместитель председателя фракции социал-демократической партии Германии в бундестаге Рольф Мютцених. ФРГ реально заинтересована в увеличении поставок природного газа, что позволит в течение 15 лет полностью отказаться от угольной энергетики. Сделать это только на основе генерации ветром и солнцем почти невозможно. Таким образом, уже давно списанный инвесторами проект начинает играть роль позитивной неожиданности. В лидерах дня были бумаги «ВСМПО-Ависма» (+4,6%). Старт вакцинации улучшает перспективы гражданской авиации, что приведёт к постепенному восстановлению спроса на новые самолёты, а значит и титановую продукцию компании. Также в лидерах были «Северсталь», «Лента», Etalon Group и «Татнефть». Слабее всех оказались Polymetal, «Детский мир», «САФМАР», привилегированные «Мечел» и Московской биржи.