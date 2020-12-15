Несмотря на снижение ставки 3-мес. Mosprime ниже 4.90% по данным вчерашнего фиксинга (4.89%), ставки краткосрочного фондирования подошли вплотную к ключевой ставке Банка России (Ruonia о/н 4.19%, валютный о/н своп 3.9-4.1%). Одновременно с этим структурный профицит ликвидности вновь вернулся к отметке 0.3 трлн руб. после роста до 2.1 трлн руб. в середине прошлой недели.

Мы полагаем, что одним из ключевых поводов для увеличения спроса на краткосрочное фондирование является период усреднения, который стартовал 9 декабря и продлится до 12 января. Захватывая январские каникулы, период усреднения оставляет мало пространства для исполнения нормативов резервирования капитала, особенно, если средства из бюджета поступят в последние дни года. По этой причине наиболее логичной стратегией остается накопление корсчетов с избытком: в прошлые годы избыток в среднем составлял до 0.3 трлн руб. в месяц (по текущим показателям эквивалентен остаткам вблизи 3.0 трлн руб.), варьируясь в широком диапазоне день ото дня. Текущие уровни корсчетов – 2.7 трлн руб. на утро – пока указывают на скромные запасы ликвидности, поэтому внимание к проблеме остается повышенным.

Позитивным аспектом является то, что бюджет начал расходовать средства – с начала декабря из бюджетных источников поступило 0.54 трлн руб. (в ноябре 0.42 трлн руб.). Без учета депозитных операций и РЕПО с Минфином цифры остались скромнее – 0.22 трлн руб. в декабре и 0.25 трлн руб. в ноябре. Однако Минфин приступил к размещению средств с погашением в январе 2021 года: на прошлой неделе было размещено 100 млрд руб., на текущей будет предложено еще 400 млрд руб. “переходных” средств. Одновременно с этим департамент финансов Москвы продолжил размещать депозиты со сроком погашения через 3-6 месяцев (с начала декабря размещено 65 млрд руб.), что в свою очередь оказывает сдерживающее влияние на 3-мес. ставку Mosprime.



