ВВП в III квартал: еще без симптомов второй волны
Росстат немного улучшил свою предварительную оценку динамики ВВП в 3 кв. 2020 г.: его падение сократилось до —3,4% г./г. (-3,6% г./г. ранее). Также была опубликована динамика основных отраслей (см. график).
Относительно острой фазы 2 кв. 2020 г. улучшения заметны практически во всех сегментах, а лидерами стали промышленность, бюджетный сегмент и торговля. Учитывая, что такая динамика подтверждалась и оперативной статистикой в этих секторах, это не стало сюрпризом.
Позитивные итоги 3 кв. 2020 г. (которые в целом оказались лучше наших ожиданий) стали результатом комбинации двух факторов: 1) ускоренное движение после отмены/послаблений искусственно сдерживающих ограничений (самоизоляция и ОПЕК++, которые, по нашим оценкам, стоили экономике до 4 п.п. динамики ВВП в этом году) – без них экономика просела бы естественным образом, но менее значительно и 2) беспрецедентные для российских кризисов бюджетные меры поддержки.
Тем не менее, уже в конце 3 кв. – начале 4 кв. 2020 г. восстановительная динамика начала буксовать. Как мы полагаем, это в большей степени результат того, что указанные выше факторы во многом исчерпали себя, и в меньшей – результат второй волны пандемии внутри страны. Мы полагаем, что в 4 кв. 2020 г. динамика ВВП немного ухудшится, до —4…-5,5% г./г., что транслируется в —3,5…-4% г./г. по году в целом.
При этом, мы считаем, что просадка восстановительной динамики будет временной: ресурсы для восстановления есть как в потребительском секторе (зарплаты и пенсии пострадали не так существенно, потребкредитование и ипотека растут), так и в инвестиционно-промышленном (власти планируют дефицитный бюджет и, соответственно, стимулирующую политику и на следующий год). Мы полагаем, что при прочих равных ВВП сможет ускориться до 2,3% г./г. в 2021 г.
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