За неделю с 8 по 14 декабря инфляция составила 0.2% н/н, что формально повысило годовую оценку инфляции выше 4.6% г/г. Сохраняющийся рост цен главным образом сконцентрирован в ценовой динамике продуктов питания (мясо/яйца +0.1-4.0% н/н), однако стоит отметить инфляцию ряда групп непродовольственных товарах (медикаменты +0.2-0.5%, автомобили +0.2%).

Как мы не однократно отмечали, текущие показатели ценовой динамики могут стать для Банка России весомым аргументом для отказа от “мягкой” риторики на перспективу ближайших заседаний. Более того, неоднородная ценовая динамика в начале 2021 года может стать поводом для удержания ключевой ставки на неизменном уровне 4.25% в течение большей части года.



