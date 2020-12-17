Инфляция продолжила ускорение
За неделю с 8 по 14 декабря инфляция составила 0.2% н/н, что формально повысило годовую оценку инфляции выше 4.6% г/г. Сохраняющийся рост цен главным образом сконцентрирован в ценовой динамике продуктов питания (мясо/яйца +0.1-4.0% н/н), однако стоит отметить инфляцию ряда групп непродовольственных товарах (медикаменты +0.2-0.5%, автомобили +0.2%).
Как мы не однократно отмечали, текущие показатели ценовой динамики могут стать для Банка России весомым аргументом для отказа от “мягкой” риторики на перспективу ближайших заседаний. Более того, неоднородная ценовая динамика в начале 2021 года может стать поводом для удержания ключевой ставки на неизменном уровне 4.25% в течение большей части года.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
https://1prime.ru/experts/20201217/832605564.html