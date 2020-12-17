За неделю с 8 по 14 декабря рост цен продолжал набирать обороты, исходя из среднесуточных данных, он оказался быстрее, чем в первую неделю декабря. Всего с начала месяца цены повысились на 0,4%, наравне с ростом цен за весь декабрь прошлого года. Годовые темпы инфляции продолжают ускоряться, сейчас они оцениваются в 4,7%, а к концу декабря могут подойти к 5,0%. Пока рост цен объясняется действием краткосрочных факторов, так что изменения параметров денежно-кредитной политики в настоящее время не требуется.

Тем не менее, вполне возможно, что завтра по итогам заседания ЦБ может ужесточить риторику, во-первых, отказавшись от формулировки, что сохраняется пространство для дальнейшего снижения ставки в рамках базового сценария, а во-вторых, упомянув, что при неблагоприятном развитии ситуации он может быть вынужден перейти к ужесточению ДКП раньше, чем изначально планировалось.

Наш базовый прогноз предполагает сохранение ключевой ставки на текущем уровне до конца следующего года, но даже в случае негативного сценария, при котором рост цен продолжит ускоряться, маловероятно, что регулятор пойдет на повышение ранее середины следующего года.