Производство в ноябре: рывок на фоне второй волны
В ноябре промышленность совершила заметный рывок: после просадки в октябре на —5,5% г./г. Росстат зафиксировал улучшение до —2,6% г./г. Отметим, что это не связано с календарным эффектом и/или эффектом низкой базы прошлого года (в ноябре сезонно сглаженный рост ускорился до 1% м./м., что является лучшим с августа значением).
Основной позитив связан с динамикой обработки: она вновь перешла к положительным темпам роста (+1,1% г./г. против —3,7% г./г. в октябре), возобновив восстановительный тренд предыдущих месяцев (~0,5% г./г. в августе-сентябре). Среди лидеров – химия, обработка металлов и машиностроение. На наш взгляд, важным фактором, обеспечившим до четверти улучшений цифр по динамике промышленности в ноябре, стал запуск производства отечественной вакцины от коронавируса – судя по данным Росстата, выпуск фармацевтической продукции в ноябре вырос более чем на 30% (-0,6% г./г. в октябре). Производство бумажных изделий также растет – как мы понимаем, из-за активизации производства защитных медицинских средств (масок, костюмов), включаемых в эту группировку.
Кроме того, динамика промышленности отражает, судя по всему, активизацию внутреннего инвестиционного спроса, что выражается в увеличении выпуска готовых металлических изделий (широко используются в строительстве и инфраструктуре) и машин и оборудования. В частности, заметный рост производства наблюдается в сегменте сельхозтехники, что также отражает позитивную динамику в этом сегменте.
С начала года спад промышленности сократился до —3% г./г., и мы полагаем, что при прочих равных этот год она завершит с результатом в —2,7…-3% г./г. В следующем году промпроизводство, как и экономика в целом, перейдут к росту на фоне новых бюджетных стимулов, восстановления цен на нефть, смягчения ограничений ОПЕК++ и оживления внутреннего потребительского и инвестиционного спроса.
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