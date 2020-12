Ожидания на старт дня

Внешний фон перед стартом торгов в России слабо позитивный. В США всё же могут одобрить дополнительные выплаты американцам, хотя и с задержкой, но идею поддерживают не только демократы в сенате, но и некоторые республиканцы. Китай немного ухудшает свои оценки роста за 2019 год, но всех уже больше интересует итог текущего года. Запасы нефти и нефтепродуктов в США снизились, что оказывает поддержку нефти вкупе со слабым долларом. Также дорожают промышленные металлы. CAD, NZD и AUD укрепляются от 0,15% до 0,65% относительно американца. Внешние сигналы предполагают положительную динамику российских индексов на старте дня, а также возвращение рубля к укреплению.

ГМК «Норникель» может добиться сокращения экологического штрафа

По итогам торгов 29 декабря индекс МосБиржи вырос на 0,48% до 3274,67 п., а РТС на 0,52% до 1398,48 п. Почти весь день российский рынок торговался спокойно, без лишней нервозности. Однако к вечеру американские индексы начали снижаться, изменив восприятие риска. Рубль резко ослаб, а нефть ушла в минус. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 62,071 млрд рублей. Сектор нефти и газа проигнорировал потенциальную слабость нефти и закрыл день ростом на 0,86%. Лучшим сектором стали телекоммуникации, поднявшись на 1,08%, а вот слабее всех был сектор металлов и добычи. Впрочем, внутри сектора движения были разнонаправленные. Если сталевары дешевели, то золотодобывающие компании дорожали.

В целом, рынок смотрится позитивно. Антон Затолокин, начальник управления анализа рынков «Открытие брокер», полагает, что «На всех глобальных рынках чувствуется желание закрыть торговый год на максимальных ценовых уровнях, в том числе, чтобы обеспечить отличное настроение клиентам, а управляющим — повышенные комиссионные «за успех». Такое поведение участников рынка на сленге называется window dressing (украшение витрины)». Чистая прибыль ВТБ (-0,67%) за январь-ноябрь составила 69,9%, что на 57,7% ниже показателя прошлого года. Наиболее негативный эффект на показатель прибыли оказали расходы на создание резервов в объёме 224,7 млрд рублей, что в 2,4 раза больше прошлогодних. Есть немного позитива для ГМК «Норникель» (-0,4%). Суд по иску Росприроднадзора к дочерней «Норильско-Таймырской энергетической компании» назначен на 15 января. Суд решил привлечь в качестве третьего лица экспертную организацию «Экотерра», которая проводила оценку ущерба по заказу НТЭК. Таким образом, появляются перспективы того, что иск на 148 млрд рублей может быть сокращён. В составе индекса МосБиржи самый сильный рост показали Polymetal (+2,79%), «Петропавловск» (+1,99%), «Сургутнефтегаз» (+1,7%), «ФосАгро» (+1,39%), «Татнефть» (+1,38%). Самыми слабыми были НЛМК (-5,15%), «Северсталь» (-2,78%), «Детский Мир» (-2,78%), ММК (-2,44%), OZON (-1,46%).

Рублёвые оптимисты испугались достижений за декабрь

В течение дня рубль предпринимал попытки усилиться. В моменте он достигал 73,365 за доллар и 89,875 за евро. Индекс доллара к вечеру терял до 0,36%, торгуясь у отметки 90,01 п. Впрочем, стоит отметить, что CAD, NZD и AUD также растеряли свои дневные достижения, но не в такой же степени, как рубль. Возможно, что слишком позитивная динамика рубля вызывает у инвесторов опасения перед новогодними праздниками. Стоит также отметить снижение нефти во второй половине дня. В любом случае, рубль имеет все шансы закрыть год ниже 75,0-76,0 за доллар, что обещает ему удачный 2021 год. Агрессивно мягкая денежная политика ФРС сохраниться, а рубль среди прочих валют имеет массу бюджетных и долговых преимуществ с единственным недостатком в виде риска американских непредсказуемых санкций. К вечеру вторника доллар укреплялся на 0,36% до 74,04, а евро на 0,69% до 90,67.

Лидеры республиканцев в Сенате затягивают голосование по увеличению выплат американцам

Американские индексы завершили день в минусе. В США подтвердили присутствие более заразного штамма коронавируса, который был ранее обнаружен в Великобритании. Однако не обошлось и без позитива. Впервые за долгие месяцы в небо поднялся B737 Max с пассажирами. На этом фоне акции Boeing Co. поднялись на 0,95%. Негатив вновь пришёл из Сената. Лидер республиканцев Митч Макконнелл отверг предложение демократов проголосовать анонимно за увеличение прямых выплат американцам, а затем представил законопроект, который также предлагает повышение выплат, но содержит дополнительные пункты, касающиеся снятия защиты от ответственности социальных сетей, а также создание комиссии по расследованию выборного процесса. По сути, Макконнелл пытается затянуть голосование по предложению демократов, но готов мобилизовать республиканцев на преодоление президентского Veto по оборонному бюджету. Президент Дональд Трамп также призвал республиканцев быть жёстче в вопросе защиты от произвола социальных сетей, а также начать расследование нарушений демократов во время выборов, хотя и настаивает на увеличении прямых выплат американцам. Собственно говоря, некоторые сенаторы республиканцы уже высказались за увеличение платежей, а идею связать это с другими законодательными инициативами поддерживает меньшинство республиканского большинства.

Intel ждёт ревизия бизнеса

Из корпоративных историй можно отметить рост бумаг Intel на 4,93%. Хедж фонд Third Point призвал руководство компании начать работу по исследованию стратегических альтернатив. Акции производителя процессоров упали в текущем году на 18% при росте индекса NASDAQ более чем на 40%. Хедж-фонд, который недавно купил акции Intel на $1 млрд, предлагает в первую очередь избавиться от непрофильных инвестиций, которые оказались неэффективными. В ответном заявлении совет директоров Intel обещал рассмотреть предложения одного из своих крупных акционеров и работать над увеличением стоимости компании. Если говорить о всём рынке, то рост показали лишь здравоохранение (+0,44%) и цикличные товары (+0,22%). Самое сильное снижение было в секторе недвижимости. Индекс цен на жильё в 20 крупнейших городских образованиях США от S&P/CS показал рост на 7,9% в октябре, что является максимальным значением за шесть лет. Комбинация ограниченного предложения и повышенного спроса на фоне низких ставок спровоцировала инфляцию стоимости недвижимости. Основной покупательский интерес сосредоточен на частных домах, которые пользуются популярностью на фоне увеличения доли дистанционных работников и сокращения внешних социальных активностей. Самый большой рост был в городах Финикс, Сиэтл и Сан-Диего. В рамках S&P 500 самый сильный рост показали бумаги Intel Corp. (+4,93%), ABIOMED Inc. (+2,56%), Zimmer Biomet Holdings Inc. (+2,39%) и Netflix Inc. (+2,26%). Слабее всех были Domino’s Pizza Inc. (-3,95%), FLIR Systems Inc. (-3,56%), Western Digital Corp. (-3,54%) и Paycom Software Inc. (-3,45%).

Китай снижает оценку роста за 2019 год

Азиатские рынки преимущественно торговались в плюсе, игнорируя разочарование по поводу задержек с дополнительными мерами стимулирования в США. Китай пересмотрел оценку роста за 2019 год, снизив её до 6,0% с 6,1%. Однако это не помешало росту китайских индексов. Среда будет последним торговым днём в Ю. Корее и Японии. На азиатских торгах индекс доллара снизился до 89,75 п. Естественно, что иена укрепилась до 103,3 за доллар, что оказало дополнительное давление на японские акции.

Запасы нефти и нефтепродуктов в США снизились за прошлую неделю

Нефть дорожала на фоне слабого доллара и данным по запасам в США. По данным API, на неделе до 25 декабря коммерческие запасы нефти в США сократились на 4,8 млн бар. Запасы бензина упали на 0,72 млн бар., а дистиллятов на 1,88 млн бар. Опрос S&P Global Platts показал, что на рынке ждали сокращение запасов нефти на 3,8 млн бар., а также рост запасов бензина на 2,3 млн бар. и дистиллятов на 1,3 млн бар.

