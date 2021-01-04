Торги 31 декабря на американских фондовых площадках завершились в зеленой зоне. Индекс S&P 500 поднялся на 0,64%, до 3756 пунктов, Dow Jones повысился на 0,65%, NASDAQ прибавил 0,14%. S&P 500 и Dow Jones смогли достигнуть новых исторических максимумов благодаря позитивной статистике по еженедельным заявкам на пособия по безработице. Рост индексов за весь 2020 год составил 16% и 7% соответственно, в то время как рост высокотехнологичного NASDAQ за прошедший год составил 44%.

· Enphase Energy (ENPH: +1,5%) будет включен в S&P 500 с 7 января.

· Celsius Holdings (CELH: +13,3%) будет включен в S&P SmallCap 600 с 7 января.

· e.l.f. Beauty (ELF: +7,4%) будет включен в S&P SmallCap 600 с 7 января.

Сегодня мировые фондовые площадки демонстрируют позитивную динамику в первый торговый день 2021 года. Новостной фон остается спокойным, но участники рынка продолжают делать ставку на восстановление глобальной экономики в наступившем году благодаря эффективным вакцинам и быстрому процессу вакцинации. Впрочем, пока прививочная кампания в Штатах проходит не так успешно: по состоянию на 2 января первую (из двух) дозу вакцины получили лишь 4,2 млн американцев, хотя ранее планировалось достичь цели в 20 млн. Глава организации Operation Warp Speed предложил увеличить скорость вакцинации за счет снижения объема дозы вакцины компании Moderna в 2 раза для некоторых групп населения, в настоящее время ведутся переговоры с регулятором FDA и представителями компании. Важно отметить, что инвесторы пока не выглядят обеспокоенными медленными темпами вакцинации.

В Европе пока не наблюдается желание властей смягчать коронавирусные ограничения. Более строгие меры могут быть приняты в Великобритании. В целом, после праздников можно ожидать глобальный рост заболеваний и увеличение нагрузки на систему здравоохранения, но инвесторы настроены оптимистично и смотрят на это как на пик борьбы с коронавирусом, после которого нагрузка на медработников начнет снижаться, а государственные границы — открываться.

В США попытка увеличить прямые выплаты населению с $600 до $2000 не увенчалась успехом. Также в выходные внимание привлек делистинг китайских телеком-компаний с американских бирж, что стало следствием указа Дональда Трампа. Считаем маловероятным, что это повлияет на настроения инвесторов, так как они ждут инаугурацию Байдена и его план действий в отношении КНР.

· Азиатские фондовые площадки закрылись преимущественно в зеленой зоне. Японский Nikkei снизился на 0,68%, китайский CSI 300 вырос на 1,08%, гонконгский Hang Seng поднялся на 0,89%. Европейские площадки растут. EuroStoxx 50 поднимается на 0,92%.

· Аппетит к риску неуверенный. Ставка по 10-летним трежерис колеблется у 0,93%. Фьючерс на нефть Brent растет выше $52. Золото дорожает до $1930.

Ожидаем, что S&P 500 проведет торговую сессию в диапазоне 3740-3790 пунктов.

Индекс настроений от Freedom Finance без изменений на отметке 57 из 100. Показатель отражает надежду участников рынка на восстановление глобальной экономики в 2021 году. Беспокойство о негативных последствиях пандемии коронавируса начинает снижаться благодаря перспективам массовой вакцинации.

Технически S&P 500 склонен к восходящему движению. Накануне был достигнут новый исторический максимум. Покупатели продолжают демонстрировать относительную силу. В то же время индикатор RSI близок к зоне перекупленности, поэтому риск коррекции присутствует. Чтобы остаться в восходящем тренде, S&P 500 необходимо держаться выше уровня 3640 пунктов.