Сегодня индекс МосБиржи находится в небольшом минусе. Во вчерашнем утреннем комментарии мы писали о том, что на графике индекса МосБиржи есть отметка 3340 от которой наиболее рисковые трейдеры могут попробовать играть на понижение. Мы действительно видели снижение до уровня 3302 с последующим восстановлением значений. Сейчас на «коротких» позициях много не заработаешь и их надо оперативно закрывать при получении даже незначительной прибыли. Индекс развивающихся рынков MSCI Emerging Markets находится на повышательном тренде и в стратегиях инвестдомов на этот год написано что развивающиеся рынки будут чувствовать себя в этом году лучше чем развитые. На китайском фондовом рынке продолжается ралли — инвесторы надеяться на то, что новая администрация США сгладит торговые противоречия. Кроме того стало известно, что Нью-Йоркская фондовая биржа отказалась от намерения прекратить торговлю акциями трех крупных китайских компаний. В первые дни января на развивающиеся рынки поступают свежие западные деньги, поэтому с игрой на понижение надо быть осторожным.

Цены на нефть вчера качнулись вниз на разногласиях ОПЕК по поводу уровней добычи, но сегодня восстанавливаются. Ряд нефтедобывающих стран считают что ОПЕК + должна увеличить предложение, поскольку цены находятся в оптимальном диапазоне от 45 до 55 долларов за баррель. По мнению этих стран, если ОПЕК + воздержится от увеличения экспорта, ее конкуренты просто займут их рыночную долю. Другие страны считают, что экономические риски в частности в связи с новым штаммом короновируса, очень высоки поэтому сейчас не время наращивать нефтедобычу. Большинство участников фондового рынка эти разногласия не сильно волнуют — цены на нефть марки Brent находятся в привычном диапазоне 49,5 — 53. Цены на нефть также поддерживаются напряженностью на Ближнем Востоке. В водах Персидского залива произошел захват танкера под флагом Южной Кореи. Большинство экспертов не ждут в этом году обвала нефтяных цен — так специалисты агентства Fitch считают, что в этом году цена нефти марки Brent в среднем составит 53 доллара за баррель.

Что нас ждет дальше? Вероятно, что в середине января инвесторы будут готовиться к приходу новой администрации США и к новой санкционной политике направленной против России, поэтому мы увидим фиксацию прибыли по длинным позициям. С какого уровня начнет снижаться рынок я не берусь судить. «Медведи» могут «проснуться» в случае пробития нефтяным котировкам Brent поддержки 49,5 долларов. Они также могут «проснуться» в случае если индекс МосБиржи перейдет в «зону медведей» (ниже 3260). Также наших «медведей» могут разбудить потрясения на внешних рынках. К примеру, закрепление графика индекса S&P-500 ниже уровня 3633. Нужно соблюдать осторожность в покупках. Два месяца подряд на нашем рынке биржевых медведей дразнили хворостиной ложных снижений, поэтому сейчас они очень злые.