Российский рынок акций в пятницу все-таки последовал за общей «красной» тенденцией, и по итогам дня потерял по Индексу Мосбиржи чуть более 1,1%. Сегодня с утра внешний фон продолжает ухудшаться: около 0,2% теряют американские фьючерсы, в процентном минусе торгуется нефть.

К этому стоит добавить и задержание вернувшегося в Россию опального политика Алексея Навального. Западный мир воспринял это негативно, от некоторых стран начали звучать призывы к введению в отношении России санкций.

В пятницу Индекс Мосбиржи завершил основные торги на поддержке 3450 пунктов. Сегодня с утра она будет пробита, и следующей технической целью снижения рублевого индикатора рынка станет район 3300 пунктов. Но пока такое снижение кажется избыточным.

В пятницу намного лучше рынка отторговалась «Роснефть», прибавив за день 1,5%. Скорее всего, бумагу покупает какой-то стратегический инвестор. Как только у него закончатся деньги, сильно перегретые акции компании не смогут противостоять негативу. Падение бумаги может быть сильным. Очень хочется открыть по ней шорты, но страшно: «стратег» может вернуться на рынок в любой момент. Баланс между жадностью и страхом помогут достичь «стопы».

Лучше Индекса Мосбиржи выглядели и бумаги самой Мосбиржи. А вот это как раз нормальное явление для последних месяцев: инвесторы продолжают искать идеи для покупок, и «вспоминают», что рост волатильности торгов приводит к повышению выручки биржи. Акции Мосбиржи, кстати, очень слабо участвовали в последнем ралли рынка, технической перекупленности в них не видно. Поэтому бумага является одной из самых перспективных для покупок.

По-прежнему позитивно смотрим и на акции электроэнергетики, которые также отстали от рынка, и при этом многие эмитенты сектора выплатят внушительные дивиденды.

Не рекомендуем пока пытаться заработать на падающем «Газпроме». Цены на газ в Европе и Азии продолжают подниматься, а новости о завершении достройки «Северного потока 2» могут выбросить котировки «Газпрома» в район 250 руб. Хотя вряд ли это произойдет сегодня.

Опять вернемся к Навальному. Придание делу политического окраса за рубежом вполне может спровоцировать отток средств нерезидентов из российских акций. В этом случае под первым ударом окажется Сбербанк и «Норильский Никель».

Не очень сильной поддержкой для нефти является район чуть выше 52 долларов за баррель. Не исключено, что он будет достигнут в ближайшие дни. В целом же с учетом снижения потребления топлива из-за коронавирусных ограничений диапазон 50-55 долларов за баррель сейчас выглядит справедливым.

На малоликвидном пока рынке Форекс перед нашим открытием рубль теряет к доллар более 40 копеек. По паре доллар-рубль сформировалась не очень сильное сопротивление в районе 74,7, а первой целью обесценивания рубля все-таки можно назвать отметку 76.

На этой неделе рубль будет получать поддержку от начала налогового периода. Но этого не хватит, если на негативном внешнем фоне политическое давление на Россию из-за задержания Навального будет нарастать.

Поэтому фантазии об укреплении российской валюты хотя бы к 70 руб за доллар следует оставить их авторам, а самим готовиться к новой волне девальвации.