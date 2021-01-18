Ровно год назад, 16 января 2020 года, Госдума РФ одобрила назначение Михаила Мишустина на должность председателя Правительства РФ. Изначально перед новым премьером ставилась задача модернизации экономики, выход на темпы роста выше среднемировых. Однако пандемия коронавируса спутала все карты. Российская экономика упала намного меньше большинства крупных экономик мира. Причина в том, что доля сектора услуг в России меньше, чем во многих других странах. ВВП России снизился в 2020 году меньше, чем Германии и, таким образом, по итогам прошедшего года Россия стала первой экономикой Европы. Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум. Фишки продолжают выплачивать дивиденды. Мир переходит на цифру, и в этом отношении Россия одна из мировых лидеров. Навальный, доллар и нефть начали атаку на рубль

Вместе с тем, по размеру помощи выделяемой государством экономике в пандемию Россия занимает одно из последних мест. Понятно, что российский рубль — это не резервная валюта. В отличие от доллара или евро Банк России не может печатать рубль без риска инфляции. Однако политика правительства оказалась слишком консервативной. Повышать налоги во время рецессии — это тоже очень спорная идея, прежде всего, это касается прогрессивной шкалы НДФЛ и налога на банковские вклады. Это совпало с понижением ключевой ставки Банка России до исторического минимум в 4,25%. При инфляции в 4-5% логичным выглядит ключевая ставка в 6-8%.

В результате банковские вклады сейчас не покрывают инфляцию. Вкладчики массово несут деньги на российский рынок акций, который очень неустойчив к санкционным рискам. Число частных инвесторов (физлиц с брокерскими счетами) на Мосбирже в 2020 году выросло до 8,8 млн — на 5 млн человек за год. Они вложили в акции 301 млрд руб. Общий объем торгов акциями достиг исторического максимума — 23,9 трлн руб., доля частных инвесторов в нем составила 40,6%. В долговые инструменты вложения частных инвесторов составили 617 млрд руб., в ETF и биржевые паевые инвестиционные фонды — около 90 млрд руб.

К спорным решениям можно добавить и политику слабого рубля. Это выгодно бюджету и экспортерам. Но доверия в России и СНГ российской валюте не добавляет. Слабый рубль разгоняет инфляцию и ведет к усилению роли доллара в экономике. При таких условиях реализовывать интеграционных программы в рамках ЕАЭС еще сложнее. Результат у действующего кабинета министров средний. Другое дело, что могло быть значительно хуже.