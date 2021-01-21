Инфляция, по нашим оценкам, основанным на недельных данных Росстата, подросла до 5,1% г./г. на второй неделе января. В недельном выражении она осталась на повышенном уровне (0,2% н./н.) по сравнению, например, с аналогичным периодом прошлого года (0% н./н.). В целом основной фактор сохранения повышенных темпов инфляции – индексация цен на автомобили (подорожали одновременно и отечественные, и импортные). В отличие от других товаров повышение цен на автопром происходит скачкообразно и не привязано к каким-то конкретным периодам или датам (например, к окончанию месяца). При этом текущее удорожание автомобилей не является необычным – например, в прошлом году произошло почти в точности такое же повышение цен, просто оно было неделей ранее — для отечественных и парой недель позднее – для импортных.

Отметим, что «вес» автомобилей в потребительской корзине довольно высок – отечественный автомобиль занимает 0,7% от нее, а импортный – 2,6%. Таким образом, их совокупное удорожание (отечетсвенного на 2,3% н./н., а импортного на 0,5% н./н.) уже дает вклад на уровне 0,3% н./н. в недельную оценку роста цен (а общая недельная инфляция оказалась на уровне 0,2% н./н. по той причине, что многие товары подешевели н./н., в т.ч. и те позиции, которые вызывали наибольшее беспокойство властей (яйца, сахар-песок и пр.)).

Повышение цен на автопром – временное явление, и в ближайшие недели мы вряд ли увидим аналогичную динамику. При этом видно, что пищевые продукты первой необходимости уже заметно сбавляют темпы удорожания. Также подчеркнем, что сейчас, на наш взгляд, рост цен очень мало или практически не связан с ослаблением курса рубля (недавним или произошедшим в прошлые месяцы). Такого же мнения придерживается и ЦБ – в своем недавнем комментарии относительно ценовой динамики регулятор отметил, что наблюдаются признаки постепенного исчерпания эффекта переноса.

Мы по-прежнему придерживаемся мнения о временном характере текущих проинфляционных факторов. В перспективе мы предполагаем отсутствие шоков курса рубля и сохранение сдержанной экономической активности, что в целом даст дезинфляционный эффект.