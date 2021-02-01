Преобладала отрицательная динамика. 20 наиболее ликвидных акций закрылись снижением. Индекс Московской биржи опустился на минимум с 30 декабря, до 50-дневной скользящей средней. Лидерами роста среди наиболее ликвидных бумаг стали акции ГК ПИК (+4,15). В аутсайдеры вышел НОВАТЭК (-4,50). Пара USD/RUB опустилась ниже отметки 76.

ГМК Норникель (-2,81%) опубликовала производственную отчетность. Несмотря на резервирование экологических требований, компания способна представить успешные финансовые результаты. Среднегодовые цены на платину были выше, чем в 2019 году, цены на палладий достигали рекорда. Кроме того, значительно выросла цена на медь и восстановились котировки никеля. Консенсус-прогноз предполагает выручку свыше $6,5 млрд с EBITDA около $1,5 млрд и прибылью в районе $550 млн. Долговая нагрузка останется на тех уровнях, при которых ГМК сможет сохранить дивиденды. Таргет по акции — 28,8 тыс., что соответствует потенциалу роста 17% без учета дивидендов.

Фондовый рынок корректируется. Инвесторы не предпринимают попыток откупить основные бумаги. Значимых уровней поддержки в большинстве «голубых фишек» пока не наблюдается. Возможно снижение рынка на 2,5% в течение недели, после чего начнутся покупки. Драйвером снижения является отрицательная динамика на американском рынке.

Ожидаем снижение в пределах 1%. На американском рынке вероятен отскок. Пара USD/RUB ориентировочно будет колебаться в пределах 75,00-76,00. Индекс Мосбиржи проведет день в пределах 3250-3300 пунктов.