М.Видео представит стратегию
Неделя началась на положительной территории. Лидерами роста стали акции М.Видео (+9,61%). В аутсайдеры попали бумаги Русснефти (-2,79%). Пара USD/RUB торговалась в диапазоне 74-75 на фоне достижения нефтяными котировками $60 за баррель.
М.Видео (+9,61%) опубликует операционные результаты за четвертый квартал. Можно ожидать, что выручка по итогам года превысит 450 млрд руб. при рентабельности EBITDA в районе 8%. Пандемия стимулировала активные покупки товаров для работы и домашнего хозяйства. М.Видео проводило успешные маркетинговые мероприятия и развивало интернет-сервисы, чтобы добиться существенного увеличения продаж. Ретейлер также представит стратегию развития до 2025 года. Котировки обновили максимум в преддверии отчета, ближайшая цель по акции — 800 руб.
Нефть подошла к психологически значимой отметке $60 за баррель. Эта динамика была обусловлена сочетанием факторов. Фундаментальной причиной роста стали мировая инфляция, намерения американской администрации ограничивать сланцевую добычу, действие соглашение ОПЕК+ и оживление мировой экономики. В краткосрочном плане повышение цены обусловлено усилением спроса ввиду холодной погоды и сокращения запасов в Европе и США. Технически приближение к важному уровню часто сопровождается его пробоем и дальнейшим движением цены на 3-5%. Полагаем, что на этой неделе нефть может достичь $63 за баррель, а пара USD/RUB опустится в диапазон 72-74.
Ожидаем разнонаправленную динамику. Рынок будет следовать за движениями на внешних сырьевых и фондовых площадках. Пара USD/RUB проведет торги в пределах 74,00-75,00. Ориентир по индексу Мосбиржи: диапазон 3450-3500 пунктов.
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