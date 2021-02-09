В понедельник нефтяные котировки преодолели рубеж $60 за баррель и отметились на новых максимумах за год, отыграв все снижение с конца января 2020 г. Эффект коронавируса полностью ушел из котировок. По сути, участники рынка заложили в цены полное отсутствие рисков новых локдаунов после I полугодия 2021 г., предполагая, что отклонения от траектории восстановления спроса не окажут серьезного влияния на баланс и могут быть компенсированы за счет сокращения добычи ОПЕК+.

Такой оптимизм действительно может быть оправдан. Однако теперь, когда нефть, возможно, достигла психологических максимумов, пришло время поговорить о рисках, которые могут выйти на первый план.

В первую очередь стоит отметить вероятность сбоев в ходе вакцинации. Процедура может столкнуться с производственными и логистическими ограничениями, из-за чего критическая масса вакцинированного населения будет достигнута гораздо позже. Одна или несколько из многочисленных вакцин могут вызвать значимые побочные эффекты, из-за чего ужесточатся регуляторные требования ко всем вакцинам, которые сейчас утверждаются для использования в ускоренном режиме. Наконец, мы можем увидеть новые вспышки COVID-19 в I полугодии 2021 г., в частности, тревогу вызывают новогодние каникулы в Китае.

Другим риском является вероятность новой экспансии сланцевых производителей в США. Текущие прогнозы предполагают, что экологическая программа президента США и фокус нефтепроизводителей на денежный поток для акционеров будут сдерживать рост добычи. Но в настоящий момент мы видим устойчивое восстановление буровой активности и широкие возможности для хеджирования поставок сланцевой нефти по ценам $53-56 за баррель WTI на горизонте 6-12 месяцев. Фактическая добыча в США во II полугодии вполне может превысить прогнозы, что будет сдерживать сокращение мировых запасов и нефтяные цены.

Отдельно стоит упомянуть возможность восстановления нефтегазового экспорта из Ирана. После введения санкций США в отношении Ирана добыча в стране сократилась примерно на 1,5-2 млн б/с. При потеплении взаимоотношений между странами при администрации Байдена эти баррели могут вернуться на рынок и компенсировать значительную часть дефицита, который планирует поддерживать ОПЕК+. Разумеется, ОПЕК+ может углубить сокращения, но при текущих ценах договориться об этом может быть непросто. При комфортном уровне цен дисциплина альянса ощутимо снижается. Многим нефтепроизводителям уже сейчас вполне комфортны цены выше $50 за баррель Brent, и они четко настроены на восстановление производства. Необходимость в добровольных сокращениях Саудовской Аравии в феврале-марте на фоне увеличения добычи других участников может быть подтверждением такой тенденции.

Таким образом, взгляд на нефтяные котировки по текущим ценам умеренно негативный. Краткосрочно есть потенциал для скачка в район $61,5-62 за баррель, например, при одобрении пакета фискальных стимулов в США. Но постепенно активность покупателей может затухать, и тенденция будет разворачиваться в сторону коррекции. Если вероятность перечисленных выше рисков не будет расти, то существенного падения котировок не ожидается. Можно предположить торговый диапазон в районе $55-58 за баррель Brent.

Сегодня поздно вечером данные по запасам нефти опубликует Американский институт нефти (API). Консенсус-прогноз опрошенных Reuters экспертов предполагает рост запасов нефти и бензина составил 1,3 и 1,8 млн баррелей соответственно. Запасы дистиллятов могли сократиться на 0,8 млн баррелей.