Сегодня фондовый индекс МосБиржи охлаждается после вчерашнего роста. С начала года этот индекс постоянно меняет направление движения. Первые торговые дни прошли под диктовку "быков", затем была волна снижения, а с 1 февраля инициативу опять перехватили "быки". Ситуация крайне противоречивая — с одной стороны цены на нефть выросли и это хорошо. С другой стороны, чем выше они заберутся, тем больше будет коррекция, а роста без коррекции не бывает. Цены на нефть растут четвертый месяц подряд…. Вроде бы следует ожидать новых санкций США, но с другой стороны их потенциал "почти исчерпан". Всеобщая вакцинация против КОВИДА —19 это благо, но сейчас выясняется что Вакцина AstraZeneca защищает от штамма из ЮАР только в 10% случаев. Думаю, что и у других вакцин могут быть проблемы с новым штаммами вируса. Сейчас разрабатываются 200 вакцин и не все их них будут эффективными. Из-за такой противоречивой ситуации "зигзагообразная" динамика фондового рынка в ближайшие недели практически гарантирована. Индекс развивающихся рынков от компании MSCI вплотную подошел к январскому максимуму, а начинаю с завтрашнего дня биржи в Азии будут постепенно закрываться на по случаю празднования Китайского Нового Года. Без поддержки Азии преодолеть этот максимум будет сложно. Бразильский фондовый индекс, например вчера снизился.

Что делать трейдерам в такой запутанной ситуации? Работать "от покупки" в сильных акциях, к примеру в Газпроме, и работать "от продажи" в слабых акциях, например в ММК. По акциям Газпрома у "быков" наверняка сработают тормоза в районе 230-231, но от этого сильная акция не станет слабой. Новостной фон вокруг этой компании улучшается. Вчера, например вышла новость что компания видит хорошие перспективы европейского спроса на газ в текущем году. На коррекции в районе 221 я бы покупал Газпром. Январский понижательный тренд был пробит наверх еще 3 февраля. Особого смысла разворачивать масштабную игру на понижение в этой акции я не вижу.

С акциями Роснефти, которые некоторые телеграмм-каналы позиционируют как самые недооцененные в нефтяном секторе… после роста котировок за полгода на 37% все сложнее… Тут есть где разгуляться и "быками" и "медведям". Котировки двигаются наверх в рамках восходящего канала, нижняя граница которого находится в районе 480. При этом на дневном графике котировки переходят из "зоны медведей" в "зону быков2 и обратно. Подтвердить январский максимум или его преодолеть на уровне 424,8 у "быков" не получается, хотя цены на нефть с того момент выросли. Я рассматриваю эту акцию как некий спекулятивный актив. На этой неделе Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Исламская республика ожидает возвращения США в ядерную сделку и готова дать Вашингтону время на принятие решения. Как только на рынке появится иранская нефть сорта Iran Light, США может со спокойной душой ввести квоты на поставку российской нефти Urals. Фигура руководителя Роснефти очень заметная для тех, кто сейчас планирует санкции против России. В такой ситуации инвестировать средства в лидера российской нефтяной отрасли довольно опасно. Думаю, что эмбарго на поставку российской нефти или квотирование поставок это вопрос не 2021 а 2022 года так что паниковать не надо. Я постепенно избавляюсь от активов, которые могут быть токсичными в случае усиления санкций против России.

В акциях Сбербанка об, которые находятся вблизи 20-днефной средней также есть где разгуляться и быкам, и медведям. Наша недавняя идея о покупке в диапазоне 258-262 себя оправдала. Работать на понижение нужно от уровня 287 и 295 пунктов. Без фанатизма разумеется.