Основным фактором, влияющим на ценообразование финансовых рынков, остается вопрос — "когда и сколько" правительство США выделит денег для поддержки экономики. Эффект от выделенных в 2020 г. 3,9 трлн долл. оказал на нее стабилизирующее влияние, однако для компенсации влияния второй волны Covid-19 этих средств уже, по-видимому, не хватает (в частности, каждую неделю января в среднем подавалось 850 тыс. новых заявок на пособия по безработице, что в разы больше, чем до пандемии). Предлагаемая правительством США (в лице главы Минфина Дж. Йеллен, являющейся "родителем политики печатного станка") сумма помощи 1,9 трлн долл. пока не находит поддержки большинства в Конгрессе. Одним из аргументов против выступают высокие инфляционные риски, которые должны (по крайней мере, в теории) возникнуть после таких огромных трат (видимо, люди, привыкнув к регулярным раздачам бесплатных денег, начнут активно тратить), хотя последние данные не указывают на признаки роста CPI (индекс остается вблизи 1,6%, заметно ниже долгосрочной цели в 2%).

Подвешенное состояние вопроса о новых стимулах (с осени прошлого года) не мешает финансовым рынкам продолжать начатое после обвала в марте ралли (с начала этого года индекс S&P прибавил почти 6%). При этом рост сместился из цифрового сегмента в циклические сектора (производящие нецифровые товары). Ралли на рынке нефти, которая подорожала с начала декабря 2020 г. почти на 20% (до 61 долл./барр. Brent), отражает это смещение инвестиционных потоков. Похоже, инвесторы уверены, что принятие стимулов лишь вопрос времени (и плохие экономические новости повышают шансы на быстрое выделение денег), а масштабная вакцинация позволит снять действующие ограничения (это приведет к снижению премии в рисковых активах за экономические риски).

Мы полагаем, что рынок американских акций является основным бенефициаром (фискальных и монетарных) стимулов с большим потенциалом для дальнейшего роста: сравнение E/P (=чистая прибыль /капитализация) c доходностью 10-летних UST сейчас и год назад (доходность на 45% ниже) свидетельствует о том, что капитализация рынка должна вырасти как минимум на 50% (минимум, т.к. помимо ставок стимул предоставляется в виде бесплатных денег, которые мы в своей оценке не учли), чтобы нивелировать присутствующую премию за экономический риск от влияния пандемии. Иными словами, мы не считаем, что на рынках присутствует пузырь, который должен скоро лопнуть (т.к. ценообразование обосновано проводимой денежно-кредитной политикой ФРС и бюджетной политикой США).