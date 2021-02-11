Азия встречает новый год
Азиатские торги проходили весьма тихо, поскольку не работали основные рынки, включая японский, южнокорейский, тайваньский и китайский. Торги в Гонконге и Сингапуре завершились в рамках укороченного дня перед новогодними праздниками по лунному календарю. Австралийский S&P/ASX 200 торговался в минусе, реагируя на снижение котировок нефти. Индекс доллара незначительно повышался, но оставался ниже уровня 90,40 пунктов. Более сильные изменения происходят в доходностях казначейских обязательств США. По 10-летним бумагам она упала на 3 базисных пункта до 1,13%. Подобная динамика может говорить о возвращении капитала в защитные инструменты.
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