Российский рынок акций вчера мощно вырос, прибавив по Индексу Мосбиржи 1,6%. Фондовые секции в США вчера были закрыты по случаю праздника, но может это и к лучшему, поскольку спекулянты получили возможность без оглядки на консервативных инвесторов погнать вверх фьючерсы на индексы США.

Лучше рынка у нас вчера выглядели акции «Норильского Никеля» и Сбербанка, говоря о продолжающемся сильном притоке средств западных инвесторов.

Сегодня внешний фон вновь благоволит покупкам: американские фьючерсы подрастают более чем на полпроцента, выше 63 долларов за баррель торгуется нефть. Правда, не очень уверенно выглядят промышленные и драгоценные металлы.

Так что ждем открытия российского рынка уверенным ростом, в результате которого Индекс Мосбиржи должен переписать исторические максимумы.

Однако мы все-таки рекомендуем проявлять осторожность. Прежде всего это касается нефтяных бумаг. Нефть сильно перекуплена и технически, и фундаментально. Коррекция может начаться в любой момент с уходом котировок к первой цели 60 долларов за баррель. При таком сценарии тут же начнется фиксация прибыли по нефтяным акциям.

Слабость цен на основную продукцию "Норникеля" говорит о том, что и эта бумага может быть не лучшей сегодня.

Поэтому неудовлетворенный спрос может перекинуться на отставшие от рынка акции. А здесь наибольший потенциал роста имеют бумаги самой Мосбиржи, которые часто растут даже на падающем рынке. Так что их пока можно сохранять в портфелях.

По-прежнему рекомендуем держать дивидендные бумаги, прежде всего это "Сургут"-преф и черных металлургов.

Среднесрочным инвесторам можно рекомендовать взять немного акций золотодобытчиков. Котировки золота слишком давно не росли, между тем риски мировой инфляции никуда не ушли, а золото по-прежнему считается лучшей защитой от обесценивания денег. Не исключено, что вот-вот мы увидим новое ралли в золоте, как это сейчас происходит в нефти, которая также длительное время не реагировала на всеобщий позитив.

Пара доллар-рубль закрыла вчерашний день лишь в 30 копейках выше очень мощной поддержки 73. Не исключено, что сегодня она будет протестирована на прочность. Однако мы по-прежнему не видим оснований для серьезного укрепления курса рубля, поэтому короткие позиции по паре стоит открывать очень осторожно. Но с учетом сильной краткосрочной перекупленности рубля после 9 сессий непрерывного укрепления российской валюты, безопаснее искать момент для покупки доллара против рубля.