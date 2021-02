Второй день общения председателя ФРС с Конгрессом что-либо нового не принёс, но убеждённость рынка в долгосрочной стратегии регулятора по поддержанию мягкой денежной политики только окрепла. По словам Джерома Пауэлла, может пройти ещё три года, пока цели ФРС будут достигнуты.

Есть риски волатильности инфляции на фоне открытия экономики, но у регулятора есть все инструменты для борьбы с этим. Однако доходность по 10-летним казначейским обязательствам всё ещё на высоких уровнях. Накануне она поднималась до 1,41%, но затем немного снизилась. От роста доходностей напрямую выигрывают банки, которые были одним из главных двигателей рынка на прошедших торгах: Bank of America (+2,42%), Citigroup (+2,79%), JPMorgan Chase & Co. (+1,76%) и Goldman Sachs Group (+3,58%).

Ещё одним позитивом стали новости об одобрении однокомпонентной вакцины от Johnson & Johnson (+1,34%). К середине текущей неделе в США вакцину получили уже 20 млн из 100 млн человек. Лишь Великобритания демонстрирует более высокие темпы вакцинации. Вкупе с мерами стимулирования подобное развитие ситуации может означать возвращение экономики на путь нормального функционирования в ближайшие месяцы. Демократы в палате представителей планируют уже в пятницу одобрить пакет «Спасения Америки» за $1,9 трлн, а демократы в Сенате обещают провести своё голосование до 14 марта. Впрочем, республиканцы продолжают обвинять своих оппонентов в том, что демократы преследуют цели, которые не относятся к преодолению последствий пандемии. Тем не менее, пакет стимулирования может быть одобрен через пересмотр бюджетных статей, что не требует участия республиканцев.

Наиболее позитивно на перспективу открытия экономики реагируют цикличные сектора. В частности, энергетика показала рост на 3,65%, финансы на 2,01%, а промышленность на 1,93%. В минусе закрыл день лишь сектор коммунальных услуг (-1,15%), который часто рассматривается в качестве альтернативы казначейским обязательствам за счёт своей устойчивой дивидендной доходности. Из отдельных бумаг отметим восстановление акций Tesla на 6,18%, а также рост таких бумаг, как Ford Motor на 5,59% и General Electric на 4,21%. Однако лидером в составе Dow Jones стали бумаги Boeing Co. (+8,12%) на перспективах возобновления активности авиации, а также Chevron Corp. (+3,69%) на фоне продолжающегося роста котировок нефти. Аутсайдерами вновь оказались представители розничной торговли Home Depot Inc. (-2,72%) и Walmart Inc. (-1,67%. Из статистики отметим рост продаж нового жилья на 4,3% за январь.