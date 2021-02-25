Российский рынок акций в среду выглядел откровенно слабо. Несмотря на позитивную динамику большинства сырьевых товаров, европейских и американских площадок индекс Мосбиржи находился под давлением. Обороты торгов выросли до 123 млрд руб.

Хуже рынка выглядел сектор металлургии (-1,6%) и ряд отдельных бумаг: TCS Group, Ozon. В целом же второй эшелон сейчас чуть более устойчив, чем голубые фишки.

Обращаю внимание, что в среду продажи шли исключительно в российских акциях. На долговом рынке мы видели незначительный рост индекса гособлигаций (RGBI). Кроме того, рубль укреплялся. Пара USD/RUB по итогам среды опустилась на 1% до 73,5. В такой ситуации сложно говорить о том, что причина слабости наших акций заключается исключительно в геополитике и рисках санкций США, ведь ОФЗ и рубль выглядят стабильно.

За океаном тем временем произошел уверенный отскок после попытки сформировать новую волну коррекции. Индекс S&P 500 прибавил 1,1% и закрывался выше 3900 п., несмотря на продолжающийся рост доходностей по длинным гособлигациям США. До исторических максимумов по S&P 500 осталось менее 1%. В случае возврата выше 3950 п. далее среднесрочные цели сместятся в сторону 4020 п.

На сырьевых площадках, в том числе и на рынке нефти, продолжается устойчивая растущая тенденция. Котировки Brent сегодня с утра находятся около годовых максимумов — $67. С минимумов ноября котировки выросли на 88%. Никаких существенных коррекций в рамках этого движения по нефти не происходило. Растущий тренд лишь иногда сменялся боковой консолидации, после чего движение наверх продолжалось. Несмотря на накопленную перекупленность, ближайшим техническим ориентиром выступает район около $69-69,2 по Brent.

В условиях такой благоприятной конъюнктуры российские акции нефтяников выглядят фундаментально недооцененными. Это касается почти всех наиболее ликвидных фишек: Лукойл, Роснефть, Татнефть, Сургутнефтегаз-ап. Рост цен на нефть естественно позитивен и для ключевых представителей банковского сектора: ВТБ, Сбербанк.

Вчерашняя дневная сессия по индексу Мосбиржи завершалась около 3385 п., однако на вечерних торгах на фоне позитивной динамики сырья и западных площадок индекс вернулся выше 3400 п. Общая среднесрочная тенденция по-прежнему преимущественно растущая. Пока котировки индексу Мосбиржи находятся выше 3320-3350 п. в качестве целевого ориентира на ближайшие месяцы выделяю область 3600-3620 п. Нефтегазовый сектор может стать ключевой движущей силой.