Распродажи вновь вернулись на финансовые рынки
Вчера на всех мировых площадках мы наблюдали мощный отскок. Поводом для него послужили ожидания скорого принятия "пакета Байдена" объемом 1,9 триллиона долларов помощи американской экономики и гражданам. Российский рынок акций не остался в стороне, прибавив 1,2% по Индексу Мосбиржи, что, однако было примерно вдвое ниже роста фондовой Америки.
В числе лидеров роста оказались акции "Норникеля" (+3,2). Но пока мы не рекомендуем делать агрессивные покупки, подъем ГМК напоминает лишь отскок, в том числе из-за закрытия шортов, после масштабных распродаж на прошлой неделе.
Вновь обновили исторические максимумы акции Мосбиржи. Мы бы не стали связывать это с начавшимися вчера утренними торгами, поскольку их вклад в общую выручку биржи какое-то время будет мизерным. Но это все равно важная и позитивная веха в развитии как самой биржи, так и всего российского фондового рынка.
А вот Сбер не очень порадовал. "Обычка" банка так и не смогла выйти вверх из восходящего треугольника, что дало бы ей силы на поход в район исторического максимума. Сегодня повторить попытку пробоя треугольника будет сложно — внешний фон к этому не располагает.
Пока перед нашим открытием американские фьючерс снижаются на полпроцента, в минусе все промышленные и драгоценные металлы, на 1,5% падает нефть. Так что открытие нас ждет в минусе.
Никаких новых негативных поводов для распродаж нет. Просто рынки вошли в период высокой волатильности в отсутствие сильных драйверов дальнейшего роста и нежелании массово выходить из акций в условиях избытка ликвидности в мировой финансовой системе.
Хуже рынка ждем сегодня акции нефтянки, которые и вчера выглядели слабо. Сегодня по ним можно пробовать открыть шорты. Но стоит помнить, что в последнее время внешний фон меняется очень быстро, а "Роснефть" и "Лукойл" в любой момент могут начать выкупать с рынка свои акции.
Скорее всего, после переписывания истории снизится и Мосбиржа. Спекулянтам можно попробовать поймать падение, а среднесрочным инвесторам искать момент для покупки бумаги, которая является одной из самых сильных на российском рынке.
Вчера на отличном внешнем фоне рублю в паре с долларом не удалось закрепиться под отметкой 74. Это очень негативный сигнал, говорящий о слабости покупателей рубля. Сегодня с утра рубль сдал "американцу" около 25 копеек. При ухудшении внешнего фона, особенно при продолжении падения нефти, пара доллар-рубль рискует уже в ближайшие часы начать тестировать сопротивление 74,7. Его пробой откроет дорогу в район 76 рублей за доллар.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
https://1prime.ru/experts/20210302/833141185.html