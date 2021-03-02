Вчера на всех мировых площадках мы наблюдали мощный отскок. Поводом для него послужили ожидания скорого принятия "пакета Байдена" объемом 1,9 триллиона долларов помощи американской экономики и гражданам. Российский рынок акций не остался в стороне, прибавив 1,2% по Индексу Мосбиржи, что, однако было примерно вдвое ниже роста фондовой Америки.

В числе лидеров роста оказались акции "Норникеля" (+3,2). Но пока мы не рекомендуем делать агрессивные покупки, подъем ГМК напоминает лишь отскок, в том числе из-за закрытия шортов, после масштабных распродаж на прошлой неделе.

Вновь обновили исторические максимумы акции Мосбиржи. Мы бы не стали связывать это с начавшимися вчера утренними торгами, поскольку их вклад в общую выручку биржи какое-то время будет мизерным. Но это все равно важная и позитивная веха в развитии как самой биржи, так и всего российского фондового рынка.

А вот Сбер не очень порадовал. "Обычка" банка так и не смогла выйти вверх из восходящего треугольника, что дало бы ей силы на поход в район исторического максимума. Сегодня повторить попытку пробоя треугольника будет сложно — внешний фон к этому не располагает.

Пока перед нашим открытием американские фьючерс снижаются на полпроцента, в минусе все промышленные и драгоценные металлы, на 1,5% падает нефть. Так что открытие нас ждет в минусе.

Никаких новых негативных поводов для распродаж нет. Просто рынки вошли в период высокой волатильности в отсутствие сильных драйверов дальнейшего роста и нежелании массово выходить из акций в условиях избытка ликвидности в мировой финансовой системе.

Хуже рынка ждем сегодня акции нефтянки, которые и вчера выглядели слабо. Сегодня по ним можно пробовать открыть шорты. Но стоит помнить, что в последнее время внешний фон меняется очень быстро, а "Роснефть" и "Лукойл" в любой момент могут начать выкупать с рынка свои акции.

Скорее всего, после переписывания истории снизится и Мосбиржа. Спекулянтам можно попробовать поймать падение, а среднесрочным инвесторам искать момент для покупки бумаги, которая является одной из самых сильных на российском рынке.

Вчера на отличном внешнем фоне рублю в паре с долларом не удалось закрепиться под отметкой 74. Это очень негативный сигнал, говорящий о слабости покупателей рубля. Сегодня с утра рубль сдал "американцу" около 25 копеек. При ухудшении внешнего фона, особенно при продолжении падения нефти, пара доллар-рубль рискует уже в ближайшие часы начать тестировать сопротивление 74,7. Его пробой откроет дорогу в район 76 рублей за доллар.