Вчера на мировом рынке облигаций начали активно спекулировать по поводу возможного изменения ФРС США структуры операций количественного смягчения. Так как Фед перестал контролировать кривую доходности и на ближнем конце кривой и на дальнем, игроки предположили, что уже скоро Фед начнет продавать короткие бонды (билли), которых не хватает на рынке (самое качественное обеспечение), и начнет покупать длинные бумаги.

В результате, ставки по операциям репо-овернайт подскочили от 2 б.п. до 11 б.п., пошла резко вверх доходность по биллям Казначейства США, а по 10-летним бондам снизилась на 7 б.п. Думаю, что для мирового финансового рынка такой Твист от ФРС, если он случится, не будет означать ничего хорошего.

Рост коротких ставок всегда был главным риском для развивающихся рынков и рынков акций. Судя по всему, одеяло у ФРС короткое, на голову натянут — торчат ноги, а прикрыть все тело, тогда точно из финансового рынка получится покойник.