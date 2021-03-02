Фед скоро начнет продавать короткие бонды?
Вчера на мировом рынке облигаций начали активно спекулировать по поводу возможного изменения ФРС США структуры операций количественного смягчения. Так как Фед перестал контролировать кривую доходности и на ближнем конце кривой и на дальнем, игроки предположили, что уже скоро Фед начнет продавать короткие бонды (билли), которых не хватает на рынке (самое качественное обеспечение), и начнет покупать длинные бумаги.
В результате, ставки по операциям репо-овернайт подскочили от 2 б.п. до 11 б.п., пошла резко вверх доходность по биллям Казначейства США, а по 10-летним бондам снизилась на 7 б.п. Думаю, что для мирового финансового рынка такой Твист от ФРС, если он случится, не будет означать ничего хорошего.
Рост коротких ставок всегда был главным риском для развивающихся рынков и рынков акций. Судя по всему, одеяло у ФРС короткое, на голову натянут — торчат ноги, а прикрыть все тело, тогда точно из финансового рынка получится покойник.
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