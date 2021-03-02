Рубль: под давлением неприятия к риску и новых санкций
Во вторник рубль теряет позиции с самого открытия торгов. К середине дня российская валюта снижалась примерно на 0,6% в паре с американским долларом, который уже в ранние утренние часы обновил максимум предыдущего дня.
Укрепление USD на локальном рынке происходит на фоне глобального роста индекса доллара и снижения большинства валют на развивающихся рынках. Так, индекс доллара был близок к уровню 91,4 пункта и обновил максимум с 5-го февраля текущего года, а валюты EM дружно торговались к середине дня в красной зоне. Помимо рубля заметное снижение наблюдалось в динамике турецкой лиры, южноафриканского рэнда и мексиканского песо. Стоит отметить, что общее неприятие к риску на развивающихся рынках поддерживается в том числе сохранением сложной эпидемиологической обстановки в крупнейших регионах EM. Так, тяжелая ситуация сохраняется в Бразилии, где новые вспышки пандемии в отдельных штатах заставили местный минздрав призывать к введению локдауна и комендантского часа.
Однако все же основным фактором давления на рубль во вторник можно считать санкционные угрозы. В частности, на рынке появилась информация о готовящихся антироссийских санкциях США по линии министерств финансов и торговли, а также Госдепа. По некоторым данным, санкции могут быть введены уже сегодня.
В паре с евро рубль демонстрировал днем чуть меньшее снижение, теряя порядка 0,4%. Меньшие потери были обусловлены падением единой европейской валюты на глобальном рынке, вызванным в том числе слабыми утренними данными по объему розничных продаж в Германии за январь.
Цены на нефть после небольшого утреннего снижения к середине дня отыграли потери и торговались вблизи нуля по марке Brent. Не исключено, что в ближайшее время участники сырьевого рынка продолжат действовать осторожно, ожидая в четверг заседания ОПЕК+ и смягчения на нем ограничений по добыче, и влияние нефтяных котировок на российский валютный рынок будет сдержанным.
Тема санкций, вероятно, в ближайшие дни продолжит превалировать на локальном рынке, оказывая, тем не менее, лишь умеренное давление на российскую валюту. Так, в целом на рынке РФ за последнее время уже была заложена премия за геополитические риски, кроме того, новые санкции, вероятно, будут вновь направлены исключительно на официальных лиц, что не испугает рубль.
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