АЛРОСА представила сильные финансовые результаты за 4-й квартал 2020 г. Мы позитивно оцениваем перспективы компании в 2021 г.

Финансовые показатели. В 4-м квартале 2020 г. выручка АЛРОСА выросла на 53% г/г до 98,6 млрд руб. (консенсус 96,8 млрд руб.) благодаря рекордному объему продаж и ослаблению рубля. EBITDA увеличилась на 8% г/г до 31,8 млрд руб. (консенсус 38 млрд руб.), рентабельность снизилась до 40%. Свободный денежный поток вырос в 3 раза до 65,2 млрд руб. (консенсус 49,2 млрд руб.) вследствие распродажи запасов. Результаты 4-го квартала оказались настолько сильными, что помощь Гохрана ушла с текущей повестки, однако по-прежнему остается опционным вариантом. Менеджмент считает, что отмена сделки выгодна акционерам, так как алмазы были бы проданы Гохрану в тяжелый период по заниженной цене. Бурное восстановление мировой экономики и алмазной отрасли позволили реализовать алмазную продукцию на рыночных условиях по высоким ценам.

Долговая нагрузка. В 4-м квартале АЛРОСА предприняла ряд действий по снижению долга. В дополнение к плановому гашению еврооблигаций на сумму 494 млн долл. были досрочно погашены два банковских кредита в общей сумме 275 млн долл. В результате чистый долг снизился на 71% к/к до 31,2 млрд руб., соотношение чистый долг/EBITDA упало до 0,36х. Вместе с тем компания пересмотрела подход к уровню ликвидности: менеджмент будет стремиться поддерживать объем денежных средств на уровне 50 млрд руб. (вместо 25 млрд руб.), что позволит преодолеть будущие кризисы с меньшими потерями.

Дивиденды. Во 2-м полугодие 2020 г. свободный денежный поток АЛРОСА составил 87,8 млрд руб. Так как соотношение чистый долг/EBITDA на конец года опустилось ниже 0,5х, компания формально может направить на дивиденды весь FCF. В таком случае дивиденд на акцию составит 12 руб. (доходность 11,5% к текущим котировкам). Наблюдательный совет даст рекомендацию 21 апреля. Однако мы не исключаем, что менеджмент выберет осторожный подход и направит на дивиденды 70% свободного денежного потока, что обеспечит выплату в размере 8,3 руб. на акцию. Такой сценарий согласуется с новой дивидендной политикой, которая была анонсирована в ходе дня инвестора. Полугодовая периодичность выплат и FCF в качестве дивидендной базы сохраняются. Изменения затронут условия, определяющие долю FCF, направляемую на дивиденды. Теперь при соотношении чистый долг/EBITDA в диапазоне от 0,0х до 1,0х коэффициент выплат составит 70-100% FCF. Если по старой политике при значении чистый долг/EBITDA ниже 0,5х выплачивалось строго 100% свободного денежного потока, то в новой редакции появляется возможность ограничить выплаты 70% FCF.

Состояние отрасли. Менеджмент отмечает быстрое восстановление алмазной отрасли. Праздничный сезон в США и Европе обеспечил высокие продажи ювелирных украшений, а индийские ограночные мощности достигли 100%-й загрузки. Все участники алмазной отрасли встретили 2021 г. с рекордно низким уровнем запасов сырья. В 2021 г. основными драйверами спроса станут продажи обручальных колец (эффект отложенных свадеб) и ограничения на путешествия, что будет стимулировать потребителей искать иные способы проведения досуга и самопоощрения, в том числе через покупку предметов роскоши. Долгосрочный взгляд АЛРОСА на алмазную отрасль позитивен. С 2021 г. алмазный сектор войдет в фазу структурного дефицита алмазов. Этому во многом поспособствует прекращение добычи в ноябре 2020 г. на месторождении Argyle, обеспечивающем 10% мирового предложения. После многих лет ценового спада и снижения инвестиций в новые проекты алмазные компании не смогут быстро нарастить добычу, поэтому АЛРОСА оценивает CAGR мирового предложения алмазов в 1-2% до 2030 г. В то же время, спрос на предметы роскоши будет расти с годовыми темпами прироста 10%, что обусловит дефицит алмазов на мировом рынке на многие годы.

Ожидания. В 2021 г. АЛРОСА планирует добыть 31,5 млн карат алмазов, а реализовать – 34-36 млн карат. Менеджмент отметил, что в 1-м квартале 2021 г. снижение запасов продолжится, а их уровень достигнет минимальных за всю историю значений. Мы ожидаем, что рост продаж и распродажа запасов в 2021 г. обеспечат сильные финансовые показатели и высокие дивиденды.