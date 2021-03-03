Во вторник американские фондовые индексы показали снижение на фоне возросшей волатильности. Наибольшее снижение наблюдалось в акциях технологических компаний, в то время как акции циклических секторов показали опережающую динамику, включая сектора туризма и базовых металлов. Цены на нефть в течение торговой сессии показали нейтральную динамику. Напомним, сегодня пройдет заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+, а 4 марта запланировано заседание всех стран-участниц альянса.

Ранее генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо отметил улучшающиеся перспективы глобального нефтяного рынка и мировой экономики в целом, а также указал на необходимость сохранения курса на восстановление устойчивости нефтяного рынка. ОПЕК+ из-за падения спроса, вызванного пандемией COVID-19, с мая 2020 г. сократила добычу нефти на 9,7 млн баррелей в сутки. По мере улучшения ситуации ограничения корректировались, и на март текущего года они составляют 7,05 млн баррелей в сутки.

Среди прошедших событий также важно отметить выступление президента США в Белом Доме, в рамках которого Джо Байден заявил о возможности возвращения к «нормальной жизни» страны через год, учитывая, что к концу мая в США будет достаточно вакцин для каждого взрослого американца.

MercadoLibre, Inc. – крупнейшая торговая онлайн-площадка в Латинской Америке сообщила финансовые результаты за 4К20. Разводненный убыток на одну акцию и чистый убыток за 4К20 составили $0,28 (-8% г/г) и $51 млн (-7% г/г) соответственно, в то время как в 3К20 компания была прибыльной. Чистая выручка в четвертом квартале увеличилась до $1,3 млрд (+97% г/г и +18% к/к) – это произошло благодаря приросту пользователей, которые за три месяца 4К20 составили 76,1 млн (+71% г/г и —3% к/к), а также росту объема платежей, который прошел через платежную систему Mercado Pago в 4К20 до $15,9 млрд (+84% г/г и +10% к/к). Операционные расходы выросли до $514 млн (+36% г/г и +29% к/к), что быстрее, чем прирост выручки за квартал из-за роста амортизации, связанный со значительными капитальными вложениями из-за притока новых покупателей и нарастанием конкуренции со стороны Amazon. В интервью Bloomberg компания сообщила об увеличении инвестиций в бизнес в Бразилии (54% от выручки за 4К20), планируя инвестировать в 2021 году ту же сумму, которую она потратила в совокупности за последние четыре года. Корпорация планирует влить рекордные 10 млрд реалов ($1,8 млрд), по сравнению с 4 млрд реалов в 2020 году, которые будут в основном использованы на расширение логистической сети.

Мы оцениваем это умеренно положительно для компании. Операционная рентабельность за квартал показала значительное улучшение в сравнении с прошлым годом и составила —1,9% (-10,2% годом ранее), при этом в предыдущем квартале рентабельность была положительной: 7,4%. Небольшое замедление в части прироста новых пользователей в сравнении с предыдущим кварталом связано с ослаблением карантинных мер. Основным риском для компании являются курсовые разницы, так как во многих странах Латинской Америки есть проблемы с инфляцией и, вероятно, в ближайшие годы данная тенденция будет продолжаться. При этом прирост пользователей является устойчивым и, вероятно, после окончания пандемии компания продолжит удерживать лидирующие позиции в странах Латинской Америки, о чем свидетельствует рост капитальных вложений.

В рамках результатов за 2020 год компания была прибыльной с точки зрения операционной прибыли (рентабельность – 3,2%), но из-за роста курсовых разниц на 2 351% до $42 млн, осталась убыточной. В 2021 году компания скорее всего будет убыточной из-за роста амортизации и значительных капитальных затрат. 14 января 2021 года компания завершила размещение $400 млн облигаций в области устойчивого развития с купоном 2,375% и погашением в 2026 году, а также выпустила облигации на $700 млн и купоном в 3,125% и погашением в 2031 году. Дополнительные заемные средства пойдут на капитальные затраты. Мы также не исключаем, что компания может произвести дополнительную эмиссию акций, так как операционного денежного потока за 2020 год в сумме $1,2 млрд и новых заемных средств не будет хватать для финансирования капитальных вложений, которые будут проводиться не только в Бразилии.

Square запускает собственный банк после официального одобрения со стороны регулятора. Банк будет предоставлять финансовые услуги (кредитование, ведение счетов, депозиты и др.) корпоративным клиентам Square.

Мы оцениваем данную новость позитивно. Кредитный бизнес – не основной для Square, однако, расширение спектра услуг игроком платежного сектора – правильный путь к улучшению конкурентных позиций. Доступность широкого спектра услуг, в том числе банковских, обеспечит повышение лояльности клиентов и потенциал для роста доходов в будущем.

Royal Caribbean Cruises разместила допэмиссию 16,9 млн акций на $1,5 млрд ($91 за акцию). По нашим оценкам, это умеренно позитивная новость, так как компания привлекла капитал практически по максимальной цене с момента пандемии. Размытие акций составило 6%.