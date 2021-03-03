Сегодня индекс МосБиржи растет на 1%. Боковая динамика индексов — позитив для спекулянтов. Это новые возможности для трейдеров. Думаю, что рынок и дальше не будет стоят на месте на этой неделе. Во-первых, он будет отыгрывать итоги заседания ОПЕК+, во-вторых в четверг должен выступить Председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл. Также в США в конце недели будет опубликован отчет о занятости. Отчет о занятности повлияет на доходность 10-летних казначейских облигаций. Также на этой неделе будет направлен в Сена пакет стимулов президента Джо Байдена на сумму 1,9 миллиарда долларов. Событий ожидается много.

Сегодня заметным событием дня стала новость что Минфин РФ с 5 марта по 6 апреля направит на покупку валюты в рамках бюджетного правила 148,1 млрд рублей. Ежедневные покупки вырастут в 2,8 раза. Рубль на эту новость отреагировал слабо потому что объем покупок по-прежнему скромный. Сейчас «отыгрываем» тему санкций США и Европы. Они оказались не такими критичным как думали многие инвесторы и при этом рубль примерно на 10% перепродан. «Санкций из Ада» мы не видим, цены на нефть существенно выше цены заложенной бюджетным правилом. За рубль пока можно не беспокоится. Я уже писал ранее, что проблема жестких санкций США, это не проблема 2021 года, а проблема 2022 года.

Пока наш рынок находится в боковом диапазоне на провалах надо покупать дивидендные акции или акций компаний бизнес которых растет. В случае ухудшения ситуации. В случае если индекс МосБиржи закрепятся ниже отметки 3300, правила игры изменятся и надо будет искать возможность открывать «короткие позиции». Пока точно не надо покупать американские технологические акции. Они слишком дороги.

Член совета управляющих Федерального резерва США (ФРС) Лаэль Брейнард вчера попыталась успокоить финансовые рынки, подчеркнув, что ФРС, хотя в целом оптимистично смотрит на экономику, все она еще далека от повышения процентных ставок или сокращения покупок активов на 120 миллиардов долларов в месяц. При этом подход новой администрации к политике, бизнесу и налогам не до конца ясен. Также для финансовых рынков ощутима тема новых разновидностей коронавируса. Новая мутация инфекции, так называемый "нигерийский штамм" может свести на нет успехи массовой вакцинации. По статистике март месяц в США не является месяцем агрессивных быков. Долгосрочным инвесторам надо соблюдать осторожность, потому что боковая динамика, это время краткосрочных спекулянтов, а у долгосрочных инвесторов на графиках могут возникать ложные торговые сигналы.