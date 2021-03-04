Сокращение числа офлайн-магазинов может стать позитивом для Disney
Disney закроет пятую часть своих фирменных магазинов. Компания объявила, что под сокращение попадет 60 точек продаж, преимущественно в США и Канаде. Всего в распоряжении Disney на начало года находилось 300 магазинов игрушек и брендовых товаров по всему миру. Следом за Америкой компания рассматривает закрытие части точек в Европе, но их количество не называет (всего там у компании более 100 локаций). Это сообщение стало триггером для небольшой коррекции в бумагах Disney – на 1,5% за последние сутки.
Крупное сокращение числа офлайн-магазинов может стать позитивным фактором для компании. Подразделение приносит не более $1,5 млрд выручки в год против $3 млрд в сегменте прочей розницы (публикации, лицензирование, видеоигры). Компания не раскрывает издержки, которые она несет на содержание офлайн-розницы за пределами парков, но можно предположить, что речь о сотнях миллионов, и прибыльным является преимущественно сегмент бронирования и доставки. На нем, скорее всего, компания и сосредоточится в ближайшие годы.
Акции Disney сейчас находятся в среднесрочном восходящем тренде с целью роста до $200 за бумагу или чуть выше. Это на 4-6% выше текущих значений. В отсутствие дивиденда это довольно невысокая компенсация за риск. Рекомендуем дождаться более сильной коррекции в бумаге – до $182-185 за штуку. От таких значений потенциал роста составит существенно большую величину – до 12% на горизонте до года.
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