Вчера выступал руководитель ФРС США Д.Пауэлл, он отвечал на вопросы корреспондента WSJ. На рынке ожидали, что после бурного роста доходности по длинным облигациям Казначейства США американский центробанк объявит об операциях Твист: начнет продавать короткие бонды и покупать длинные.

Однако Пауэлл этого не сделал и заявил, что данная тема абсолютно спекулятивная. Он предпочел остановиться на проблеме инфляции и ее опасности для экономики США.

С моей точки зрения, это сейчас самая важная тема. Пауэлл вспомнил ситуацию конца 60-х и 70-х годов, когда инфляция в США вышла из-под контроля, заявив, что нынешнее руководство ФРС не должно допустить подобного.

Это может означать, что в перспективе, если инфляция продолжит набирать обороты, речь на заседаниях ФРС будет идти только о нормализации монетарной политики, а не о дополнительных стимулах.

Рынок отреагировал бурно: резко выросла доходность казначейских облигаций США, укрепился доллар, упали акции. Скорее всего, наметившиеся тенденции продолжатся, так как объективная инфляционная реальность заставит центробанки изменить подходы к монетарной политике.