Netflix готовится ограничить совместное использование аккаунтов. Такой вывод можно сделать на основе новой рассылки, которая пришла на адреса некоторых пользователей сервиса. Netflix при входе в аккаунт просит подтвердить, что все его пользователи проживают в одном доме либо пройти перерегистрацию, чтобы отсечь сторонних зрителей, имеющим доступ. Если получатель игнорирует данное сообщение, то никаких санкций против него не предпринимается.

Netflix позволяет использовать один оплаченный счет на многих устройствах, но делает это по определенным правилам: в зависимости от стоимости подписки разрешено одновременно просматривать контент только с одного, двух или четырех экранов (включая телевизор, монитор ПК, планшет или экран смартфона). Требуется, чтобы при этом все зрители жили совместно (по аналогии с подпиской Youtube), но привязка к геолокации отсутствует, и нарушителей не отключают от сервиса.

То, что Netflix впервые озаботился числом сторонних пользователей, может говорить о грядущих переменах, в том числе в плане выручки. По собственным данным компании около 30% аккаунтов сейчас не являются индивидуальными, то есть одной подпиской пользуется более одного человека. Это потенциально несет в себе риски упущенной выгоды, что отчасти может объяснять реакцию рынка. На последней сессии бумаги Netflix прибавили 3,7% в отсутствии других значимых драйверов: инвесторы явно обратили внимание на историю с подписками и заложили перемены в тарификации.

Впрочем, исходя из годового оборота сервиса ($25 млрд) и объема платных счетов (203 млн), в среднем подписчики платят чуть более $10 в месяц, что как раз соответствует 30% стандартных аккаунтов ($13 в месяц) и 70% базовых ($9 в месяц). Это значит, что микроменеджмент на уровне изменения правил совместного использования аккаунтов может не дать никакого эффекта. Передача логинов и паролей другим пользователям, скорее, даже играет в пользу Netflix. Компания ничего не теряет, поскольку вне зависимости от плательщика контент смотрит ограниченное число людей, при этом просмотр сторонних зрителей создает эффект промо-периода — эти люди могут впоследствии стать следующими клиентами.

Вне привязки к новости стоит отметить, что сейчас акции Netflix находятся в коротком нисходящем тренде, что дает возможность приобрести их дешевле среднегодовых и среднемесячных значений. На недавней коррекции они доходили вниз до $493, и сейчас отскочили вверх всего до $523. Фундаментально сейчас бумага стоит более $600, поэтому имеет хороший потенциал роста на ближайший год — более 15%.