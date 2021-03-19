Это не революция без начала и конца. Почему QE нужно "сворачивать"?
Есть еще одна тема, которая стала очень актуальной на финансовом рынке в США в последние дни. Речь идет о решении ФРБ Нью-Йорка увеличить объем ежедневных операций обратного РЕПО (RRO) с 30 млрд долларов до 80 млрд.
Дело в том, что в последнее время фонды денежного рынка в США испытывают серьезный дефицит качественных инструментов, очень высокий спрос на билли Казначейства.
Смещение банковских пассивов со срочных депозитов в депозиты до востребования (за год объем депозитов до востребования вырос в 2 раза до 3.3 трлн) привело к тому, что резко вырос спрос на короткие инструменты Казначейства, а ставки овернайт на денежном рынке ушли в отрицательную зону.
Вчера, впервые за долгое время, резко вырос объем по операциям RRO, до 26 млрд долл. ФРС, проводя операции QE, на своем балансе аккумулировал почти 10% всех выпущенных биллей. Теперь приходится их раздавать рынку, так как у игроков серьезный дефицит качества.
Проще говоря, мы сейчас наблюдаем обратную сторону QE, когда из-за этих операций ЦБ на рынке возникает дефицит качества и финансовые условия ужесточаются сами по себе. Это еще один очень серьезный аргумент в пользу того, что QE это не революция, у которой нет начала и конца, QE нужно сворачивать. И чем быстрее, тем лучше.
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