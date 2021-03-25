Во вторую половину недели мировые рынки входят на фоне улучшения настроений инвесторов.

Фактором, способствующим этому, стало отступление доходностей американских казначейских облигаций от локальных максимумов, установленных в конце прошлой недели, что вызвано хорошим спросом при размещении.

Дополнительным фактором выступила европейская статистика. Несмотря на сложную ситуацию с распространением коронавируса и начало третьей волны пандемии, что приводит к необходимости ужесточения карантинных ограничений в ряде ведущих стран, а также некоторых проблем с вакцинацией, данные по предварительным индексам деловой активности в промышленности и сфере услуг (PMI) в Европе оказались лучше ожиданий. При этом ситуация с деловой активностью в промышленности выглядит существенно лучше, нежели в секторе услуг, что обусловлено сохраняющимися ограничениями.

Днем ранее этого хватило для перехода европейских рынков к восстановлению. Однако по итогам дня в США основные индексы продемонстрировали негативную динамику. За океаном предварительные PMI оказались в рамках ожиданий (59 п. в производственном секторе и 60 п. пунктов в сфере услуг), демонстрируя рост деловой активности, однако слабая статистика по заказам на товары длительного потребления (-1,1%, ожидалось +0,8%) сдержала покупки на американских рынках.

При этом лидером торгов стал энергетический сектор (+2,5%), позитивно отреагировавший на восстановление цен на нефть, в аутсайдерах — компании представляющие высокие технологии, что определило падение NASDAQ Comp. на 2%, при снижении индекса широкого рынка S&P500 на 0,5%.

Если же говорить о настроениях на рынках на утро понедельника, то их можно охарактеризовать, как противоречивые. Азиатские площадки демонстрируют разнонаправленную динамику. Фьючерсы на основные американские индексы прибавляют порядка 0,2%. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent, после уверенного восстановления в среду, сегодня вновь перешел к снижению, теряя порядка 2%. Из важных событий в рамках сегодняшнего дня выделим публикацию статистики заявкам на пособие по безработице в США и ВВП страны за 4 кв.

Учитывая внешний фон сегодня с утра, ожидаем перехода российского рынка в консолидацию. На противоречивом внешнем фоне инвесторы не найдут поводов для направленного движения. В результате индекс МосБиржи в начале дня продолжит движение в верхней половине нашего текущего целевого диапазона 3400-3500 пунктов.

При этом в случае улучшения внешней конъюнктуры в ходе сессии он может предпринять попытку подъема к верхней границе данного коридора и ее тестирования. Из корпоративных событий в рамках четверга выделим публикацию финансовой отчетности EN+ и Эталон.

Сегодня в рамках утренней сессии, несмотря на снижение цен на нефть и разнонаправленную динамику валют развивающихся стран, рубль укрепляется по отношению к основным мировым валютам, в результате чего пара доллар/рубль отступила ниже 76,4 рубля. В рамках четверга ожидаем дальнейших попыток рубля отыграть потери начала недели. Однако, прохождение пика налоговых выплат снизит поддержку национальной валюты со стороны экспортеров.

В результате, доллар продолжит коррекционное снижение, однако сможет удержать позиции в рамках нашего текущего целевого диапазона 75-77,5 рубля.