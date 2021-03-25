Внешний фон перед стартом торгов в России слабо позитивный. Азиатские рынки пытаются расти, игнорируя слабость акций китайских технологичных гигантов.

Сырьевые контракты преимущественно снижаются, но валюты сырьевых стран пытаются укрепляться. AUD, CAD, NZD отыгрывали у доллара США до 0,2%. Индекс доллара повышался менее чем на 0,1% и торговался ниже уровня 92,60 пунктов.

Российский рынок может негативно отреагировать на утреннюю слабость нефти, но у рубля есть внешние ориентиры для небольшого укрепления. Впрочем, всё может испортить санкционная тема, которая актуализируется почти каждый день.

Из корпоративных событий дня отметим отчётность En+Group по МСФО. Акции TCS Group будут торговаться последний день с дивидендами 17,8 рублей на акцию.