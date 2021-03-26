Рубль проигнорировал слабость нефти, воспользовавшись пиком налоговых платежей.

На торгах в четверг рубль оказался в меньшинстве валют развивающихся стран, которые смогли укрепиться против доллара. Сам же доллар задавил десятку основных валют, исключая фунт стерлингов, который отыгрывал у американца почти 0,4%.

Доходность по 10-летним казначейским обязательствам вернулась к 1,62% на фоне заявлений председателя ФРС Джерома Пауэлла. Он успел утром выступить на Национальном Общественном Радио и весьма прямо намекнул на то, что экономика развивается более быстрыми темпами, чем предполагалось ранее. На каком-то этапе, заявил он, это позволит ФРС начать сворачивать стимулирующие меры. Однако делаться это будет постепенно и начнётся с сокращения покупки казначейских обязательств и ипотечных бумаг.

Рубль не смог удержаться ниже 76,0 за доллар, но всё же сохранил некоторые достижения дня. Однако дальнейшая динамика может быть уже не столь сильной, поскольку фактор налоговых платежей начнёт слабеть, а в понедельник вовсе иссякнет. К вечеру доллар слабел на 0,37% до 76,19, а евро на 0,82% до 89,62.