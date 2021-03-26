Российский рынок акций в четверг выглядел неуверенно. Индекс Мосбиржи в течение дневной сессии показал более слабую динамику, чем европейские площадки, а также рынки развивающихся стран. На вечерней сессии вместе с ростом американских индексов удалось немного отскочить, но в целом отставание нашего рынка сохранилось.

Обращаем внимание на существенное падение торговых оборотов. В четверг они составили 76,2 млрд руб., что почти на 40% ниже уровней прошлой недели. В условиях, когда нефть гуляет в день по +/- 6% такие относительно низкие обороты вызывают удивление. Пониженная торговая активность участников может быть обусловлена тем, что многие заняли выжидательную позицию, опасаясь санкционных рисков.

Впрочем, пока история с потенциальными санкциями никак не развивается. Чем дольше продолжается этот период, тем меньше должна становиться риск-премия. При прочих равных на следующей неделе наш рынок может перестать отставать от других развивающихся площадок.

По индексу Мосбиржи мы все еще находимся выше трендовой поддержки, расположенной около 3400-3410 п. После вчерашнего вечернего отскока риски падения ниже этого ключевого рубежа сегодня выглядят невысокими.

По-прежнему остается актуальным сценарий боковой консолидации, границы торгового диапазона расположены на 3400-3520 п. Если отбросить фактор геополитики, то в ближайшие сессии индекс останется в пределах этого коридора.

На рынке нефти в четверг вновь преобладали распродажи. Котировки Brent опустились на 3,8%. Фактор блокировки Суэцкого канала, разогнавший цену днем ранее, вчера не привел к продолжению ралли, хотя ситуация никак не изменилась.

Сегодня утром нефтяные котировки растут, однако для возврата в рамки устойчивой восходящей тенденции фьючерсам нужно вновь подниматься выше $65-66, в чем пока нет никакой уверенности. Наоборот, сохраняются риски чуть более глубокой коррекции со следующими ориентирами на $57,5-58,8 за баррель.

Обращаю внимание на продолжение роста индекса доллара. Это ожидаемое событие и в ближайшее время, на мой взгляд, тенденция продолжится. Следующие цели по индексу находятся в районе 94,3-94,8 п. Движение в эту сторону будет мешать росту цен на сырьевые товары.

По паре USD/RUB вчера прошло незначительное снижение, несмотря на падение нефти и общий глобальный рост американской валюты. Закрытии проходило около 76,2. Вновь отмечу, что если жесткий сценарий не реализуется, то мы увидим постепенный откат вниз в паре USD/RUB, так как текущие значения фундаментально завышены. Ближайшей поддержкой выступает район около 75.

Вернулся локальный спрос в длинных ОФЗ. Накануне индекс гособлигаций (RGBI) продолжил отскок после трехмесячного нисходящего тренда. Причин для дальнейшего поступательного снижения при сценарии отсутствия западных ограничений на российский госдолг по ОФЗ не наблюдается. Инфляционный фактор и ужесточение ДКП Банком России — уже в цене.

Согласно опубликованным накануне данным ЦБ, доля вложений нерезидентов в российские госбонды в феврале снизилась на 0,7 п.п., составив 22,7%. В марте эта тенденция наверняка продолжится. Снижение доли иностранного капитала не является фундаментально позитивным фактором, но в то же время уменьшает потенциальную волатильность российского долгового рынка, связанную с разного рода санкционными угрозами.