К 15:15 мск индекс МосБиржи повышался на 1,27% до 3482,96 п., а РТС рос на 1,71% до 1441,38 п.

На российском рынке, если не эйфория, то вполне сильный оптимизм. Рынки облигаций успокоились, хотя доходности, по сути, остались на повышенных уровнях. Китай ответил на британские санкции своими, но пока всё это ограничивается переходом на личности. Атака на европейских и американских производителей в китайских социальных сетях пока не воспринимается рынком в качестве обстоятельства угрозы рынкам.

Нефть дорожает на опасениях, что Суэцкий канал ещё долгое время будет перекрыт. Как следствие, Brent выше $63 за баррель, а сектор нефти и газа растёт на 1,4%.

Восстанавливаются бумаги ГМК "Норникель", а с ними растёт сектор металлов и добычи на 1,1%. В транспортном секторе (+1,2%) свои надежды на возобновление авиаперелётов по новым направлениям. Объём сделок на основной секции Московской биржи достиг 43 млрд рублей к середине дня, что сравнимо с активностью предыдущей сессии.

Ещё одним поводом для оптимизма на отечественной площадке стало то, что на пресс-конференции президента США Джо Байдена вопросы про Россию почти не поднимались. Байден лишь отнёс президента РФ к сторонникам автократии и подчеркнул, что США будут защищать демократию, пока он является президентом. Как известно, отсутствие плохих новостей это уже хорошая новость.

В лидерах индекса МосБиржи были бумаги "Аэрофлот", ГМК "Норникель", ММК и НЛМК. Слабее всех оказались Polymetal, X5 Retail Group, TCS Group и "Петропавловск". Невнятная динамика некоторых бумаг потребительского сектора во многом связана с продолжающимися обсуждениями возможности сохранения контроля цен на отдельные продовольственные товары.