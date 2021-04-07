МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. Основным фактором инфляции в России в последнее время стал экспорт — из-за роста мировых цен на продовольствие, заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников.

"Инфляция, связанная с импортом, приходила к нам очень постепенно, потому что, мы помним, было сжатие спроса, локдауны и так далее, поэтому постепенно открывалось, и этот эффект не был ярко выраженным, он был сильно растянутым во времени", — сказал Решетников, выступая в среду на сессии биржевого форума.

Экспортная инфляция, напротив, пришла в Россию достаточно быстро, отметил министр. Он напомнил, что РФ является крупным экспортером продовольствия — пшеницы, подсолнечного масла, семян подсолнечника и других продуктов. Всплеск мировых цен, который произошел в ноябре-декабре 2020 года, тут же отразился на внутреннем рынке. Цены на нефть усиливают рост в ожидании данных о ее запасах в США

"Это был основной канал инфляции, это остается основным каналом инфляции и будет основным каналом инфляции на ближайший год", — заявил Решетников.

Правительство РФ в декабре объявило комплекс мер в связи с ростом цен на продукты в России, среди них — соглашения о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло российского производства. Соглашения закрепляют предельные оптовые и розничные цены: на сахар — 36 рублей за килограмм в опте и 46 рублей в рознице, на подсолнечное масло — 95 рублей и 110 рублей соответственно. По сахару соглашения действуют до 1 июня, по маслу — до 1 октября 2021 года.

Кроме того, со 2 июня текущего года в России в рамках "зернового демпфера" заработает гибкая экспортная пошлина на пшеницу, кукурузу и ячмень. Осенью в РФ будет запущен демпферный механизм по подсолнечному маслу и семенам подсолнечника.