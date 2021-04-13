Вчера российский рынок акций прибавил чуть более процента на нейтральном внешнем фоне. Геополитическая ситуация несколько успокоилась, по сообщениям СМИ, президент Украины запросил телефонного разговора с российским коллегой, что можно расценивать как свидетельство опасений украинских властей начинать полномасштабную военную кампанию в Донецкой и Луганской областях.

Естественно, это не могло сказаться на рынке акций, который отскочил на процент от сильной поддержки 3500 пунктов: это не только психологически важный уровень, но здесь еще проходит нижняя граница сужающегося восходящего коридора.

В лидерах роста были акции металлургов, которые подросли более чем на 4%. Бумаги толкают вверх мировые цены на сталь и слабый рубль. Акции ГМК "Норникель" поддержал опубликованный компанией хороший уточняющий прогноз по производству металлов в этом году. Не исключено, что сегодня будут попытки зафиксировать вчерашнюю прибыль по бумагам сектора. Но среднесрочно они выглядят очень привлекательно.

Этого нельзя сказать о компаниях, ориентированных на внутренний рынок. Отсутствие у рубля шансов на укрепление вкупе с попытками властей сдержать рост цен административными мерами, ухудшает потенциал роста акций эмитентов данного направления.

В целом же радоваться пока рано. Вчерашний рост мы рассматриваем лишь как технический отскок. Распродажи могут в любое время вернуться на рынок при появлении каких-либо новых или усилении старых угроз.

Внешний фон сегодня складывается нейтральным: американские фьючерсы продолжают консолидацию около исторических максимумов с риском снижения, подрастает нефть, но снижаются практически все промышленные и драгоценные металлы. Поэтому открытия торгов ждем недалеко от вчерашнего уровня закрытия.

Рекомендуем обратить внимание на нефтяные акции. Они сильно скорректировались в последнее время, и можно ждать в них перетока спекулятивного спроса. Наиболее перспективно выглядит сильно фундаментально недооцененная "Роснефть".

Позитивно смотрим и на Сбербанк: пора бы отыграть блестящую отчетность банка за март и первый квартала, а также вспомнить про приближение отсечки реестра под дивиденды, ведь Сбер традиционно быстро закрывает дивидендный гэп.

Спад политической напряженности не коснулся рубля. Сейчас на него начинают действовать внутренние негативные фундаментальные факторы — это сокращение платежного баланса РФ. В ближайшие месяцы можно ждать опережающего роста импорта, и не исключено, что положительное сальдо платежного баланса будет "съедено" покупкой валюты в Фонд национального благосостояния.

Поэтому покупка рубля против доллара опасна даже спекулятивно. При появлении негативных факторов пара доллар-рубль быстро уйдет выше отметки 78.