Рубль восстанавливает корреляцию с общерыночными настроениями
Утром рубль пытался укрепляться на неоднозначном внешнем фоне, в целом совершая разнонаправленные движения. После старта основной сессии российская валюта испытала резкое снижение, обновив сегодняшний минимум, но затем устремилась вверх.
Мировые рынки и нефтяные цены во вторник в основном демонстрировали восходящую динамику, правда, она не отличалась устойчивостью, периодически происходили существенные просадки.
Геополитический фактор пока несколько ослабил воздействие на наш рынок, однако по-прежнему является источником ощутимой нервозности и потенциальной слабости рублевых активов.
Развивающиеся валюты в начале дня находились под давлением поступательного роста доллара, однако утром он стал быстро сдавать позиции, существенно улучшив ситуацию в секторе. В результате некоторые представители вышли в небольшой плюс.
Российский долговой рынок рискует прервать начавшееся вчера восстановление. Открывшись вверх, индекс гособлигаций RGBI некоторое время активно рос, но затем стал планомерно снижаться, растеряв почти весь плюс.
В середине наших торгов мировые рынки резко снизились из-за новостей о проблемах с побочными эффектами очередной вакцины. На этом фоне рубль умеренно просел. Правда, затем глобальные площадки устремились вверх, реагируя на данные по американской инфляции, что вызвало укрепление рубля.
Индексы потребительских цен в США лишь немного превысили прогноз, тогда как многие опасались резкого ускорения инфляционной динамики. Поэтому вслед за кратковременной просадкой рисковые активы совершили мощное восходящее движение, а индекс доллара после обновления дневной вершины быстро опустился на новый минимум сессии.
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