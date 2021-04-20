Вчера отечественные индексы показали отрицательную динамику. США могут запретить своим компаниям покупать российские долговые обязательства и на вторничном рынке. Это обстоятельство на время снизило у инвесторов аппетит к риску.

Отдельные пакеты санкций не несут России большого экономического ущерба, но когда санкций много создается некая токсичная экономическая среда, которая мешает развитию экономики. Например, иностранные поставщики оборудования бояться попасть под санкции и перестают его обслуживать и поставлять запасные части. Вопрос довольно острый так как многие отечественные предприятия нуждаются в модернизации. К примеру, статистика показывает большой износ основных производственных фондов в Уральском федеральном округе.

С точки же зрения спекуляций, постоянная угроза новых санкций это благо. Фондовый рынок все время меняет направление движения. Спекулянтам главное чтобы он не стоял на месте. Индекс РТС и его фьючерс 13 апреля пробили наверх локальный мартовский нисходящий тренд после чего фьючерс на индекс РТС вырос, но не смог преодолеть локальное сопротивление 146970.



На американском рынке наблюдалось снижение, особенно это касалось акций сектора технологий. Доходность 10-летних казначейских облигаций снова превысила 1,6% и часть инвесторов это пугает. С другой стороны, сезон отчетности проходит успешно. Из примерно 9% компаний из списка S&P 500, которые к настоящему времени отчитались о прибылях и убытках за первый квартал, 81% превзошли оценки аналитиков по чистой прибыли.

Исследование, проведенное Bank of America Global Fund Manager показывают, что управляющие находятся в состоянии самоуспокоенности. Уоррен Баффет продолжает держать большие резервы по инвестированию, большинство же управляющих считают создание таких резервов излишней роскошью.

Мое мнение состоит в том что рынок США перегрет. Тот же индекс NASDAQ растет пятый квартал подряд. В данный момент у "быков" ситуация под контролем, но для меня сигналом тревоги послужить пробитие вниз сильной поддержки 13525.



Во вторник такие компании, как Johnson & Johnson (JNJ) и Netflix (NFLX), должны сообщить о финансовых результатах. Компания Apple (AAPL) собирается провести свое ежегодное весеннее мероприятие, на котором будут представлены новые продукты. Ожидается презентация новых iPad с улучшенными экранами и большей мощностью. Возможно также будут представлены новые AirPods, новая потоковая приставка Apple TV и несколько новых компьютеров Mac, работающих на процессоре M1.

Напомню также что основатель Microsoft Билл Гейтс считает, что пандемия коронавируса в лучшем случае закончится в 2022 году. Так что в этом году покупка планшетов, ноутбуков, потоковых приставок остается актуальной. На общем негативном фоне акции Apple выросли на 0,58%. Кстати, напомню, что сегодня банк ВТБ презентует свою стратегию в рамках Дня инвестора.



Цены на нефть 14 апреля пробила наверх мартовский понижательный тренд и с этого времени показывают восходящую динамику. Это позволяет парировать часть санкционных рисков, хотя объективно говоря, нефтяные акции у инвесторов не в фаворе. Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что нужно ждать новых санкций США против топливно-энергетического комплекса России.

Жду развития событий, но поскольку фьючерс на индекс РТС на дневном графике находится в "зоне быков" игра на понижение сопряжена с риском. Поддержка по фьючерсу находится на уровне 143418.