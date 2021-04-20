После просадки в первой половине дня нефтяные котировки смогли восстановить потери и закрыть день незначительным ростом, отыгрывая слабость доллара США. Фьючерсы Brent закрыли торги в районе $67 за баррель и сегодня с утра продолжают рост. Краткосрочно возможен импульс в район $70 за баррель, но на более длинной дистанции уверенности в сохранении высоких уровней нет. Ключевым фактором во II квартале может быть динамика спроса.

Индекс доллара США DXY в понедельник потерял более 0,5% и опустился на новые полуторамесячные минимумы. Слабость американской валюты, в которой котируется нефть, делает углеводороды более доступными для держателей других валют. На фоне резких движения или затяжных направленных трендов по доллару США нефтяные котировки, при прочих равных, реагируют противоположным движением.

Другим позитивным фактором в начале недели стали новости из Ливии. Ливийская национальная нефтяная компания (NOC) в понедельник объявила форс-мажор на экспортном порту Hariga из-за бюджетного спора с Центральным Банком страны. NOC предупредила, что эта мера может быть распространена и на другие порты. Перебои чреваты снижением ливийской добычи на 0,28 млн б/с.

Несмотря на позитив растущий тренд сдерживался высокими темпами распространения инфекции в азиатско-тихоокеанском регионе. Наибольшую тревогу вызывает ситуация в Индии, третьем по величине импортере и потребителе нефти в мире. По данным университета Джона Хопкинса, в воскресенье был достигнут новый максимум по суточному приросту числа заражений на уровне 273,8 тыс. человек. В других странах региона ситуация также напряженная. Это угрожает новыми локдаунами, что может негативно отразиться на спросе на топливо.

Сегодня поздно вечером будут опубликованы данные по запасам в США от Американского института нефти (API). Предварительный опрос Reuters показал возможное снижение запасов нефти и дистиллятов, в то время как запасы бензина могли вырасти. С утра фьючерсы на Brent растут на 0,6% к уровням закрытия предыдущего дня.