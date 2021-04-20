Отечественные индексы показывают позитивную динамику в первой половине сессии на фоне роста нефтяных котировок и противоречивого внешнего фона. Угроза санкций действует только пока она остается угрозой, а после факта жизнь продолжается.

После обмена дипломатическими демаршами на внешнеполитическом фоне наступило затишье. Brent дорожает на 1,3% до 67,9 долларов за баррель на фоне информации Bloomberg, что запасы, накопленные в период первой волны пандемии, постепенно сокращаются. Рубль укрепляется к доллару на 0,55% до 75,99.

Накануне рынки США закрылись небольшим отступлением от максимальных уровней, сегодня фьючерсы на S&P500 изменяются незначительно. Рынки АТР завершили торги разнонаправленно. Европейские площадки с открытия снижаются.

На этом в целом нейтральном фоне индекс МосБиржи по состоянию на 11:30 МСК прибавляет 0,37% до 3587,45 пункта, а индекс РТС поднимается на 0,71% до 1487,08 пункта.

Накануне вечером, уже после окончания основной биржевой сессии, Норникель (+0,46%) раскрыл результаты производственной деятельности в 1 кв. 2021 г., в которых нашли отражения последствия последних аварий и подтоплений. Производство никеля снизилось в годовом сопоставлении на 10%, меди — на 21%. Производство палладия по сравнению с низкой базой 1 кв. 2020 г. выросло на 40%. Компании пришлось снизить производственные планы на 2021 год с учетом аварий и времени на их восстановление. В качестве позитива стоит отметить, что восстановление рудников осуществляется с опережением ожидаемых темпов.

С утра золотодобывающая компания Petropavlovsk (+2,24%) представила операционные результаты за 1 кв. 2021 г. Производство золота и объемы продаж составили за период 95,6 тыс. унций. Таким образом производство относительно 1 кв. 2020 г. снизилось на 49%, а продажи — на 41%.

Кроме Petropavlovsk в лидерах дня сегодня котировки акций ВТБ (+1,9%), ЭН+ (1.71%) и М.видео (1.51%). В аутсайдерах — бумаги ПИК (-1.62%), Русала (-1,47), QIWI (-1.34%) и ММК (-0,98). Последний эмитент завтра отчитается по МСФО за 1 квартал и объявит квартальные дивиденды.

Сегодня операционные результаты за 1 кв. 2021 г. также опубликует РусГидро. А Ростелеком проведет День инвестора, где представит стратегию на 202102025 годы.

Что касается статистики, то сегодня в РФ опубликуют информацию по социально-экономическому развитию в январе-марте и по внешней торговле в январе-феврале 2021 г. Росстат представит данные по ВВП, безработице и объемам розничных продаж. В США станут известны недельные данные по запасам сырой нефти.